Fehérbe öltözött Kékestető

Pénteken hó esett Kékestetőn és meg is maradt, sőt még szombatig is kitartott – derül ki az Időkép beszámolójából. A portál webkamerája meg is örökítette hazánk legmagasabb pontjának fehérbe öltözött, reggeli táját.

Mint írják, a hegytetőn uralkodó télies látványt a hó mellett zúzmarás fák is fokozták.

A fehérség azonban nem lesz hosszú életű. A napfelkelte után ugyanis fagypont felé emelkedett a hőmérséklet, ráadásul a napsütés is a hó ellen dolgozik.

Pénteken egyébként nemcsak Kékestetőn, hanem a Bükkben is havazott. Az ottani hózáporok azonban csak pillanatnyi fehérséget okoztak, vastag, tartós hótakaró nem tudott kialakulni.