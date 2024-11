Tizenhatszor utalta el a pénzt a szexet ígérő nőnek, mégis hoppon maradt

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség egy 38 éves nő ellen, aki szex ígéretével csalt ki több mint 270 ezer forintot egy férfitől. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a nő egy csevegő alkalmazáson keresztül ismerkedett meg a későbbi áldozatával, akinek szexet ígért.

A nő cserébe azt kérte, hogy a férfi utaljon nyolcezer forintot, a többi pénzt pedig majd készpénzben adja oda. A nő telefonon is beszélt a férfivel, hamis néven mutatkozott be, és megadott egy számlaszámot, amire az áldozata utalta az összeget.

Ezt követően a nő jelezte a férfinak, hogy nem érkezett meg a pénz. Az elkövető azt kérte, hogy a férfi utaljon 16 ezer forintot, és a közleménybe írjon be egy bizonyos hibakódot, így a sértett visszakapja a meg nem érkezett összeget, és a terhelt számláján is megjelenik a pénz. A nő ezt többször is megismételtette a férfival, így végül több mint 270 ezer forintot csalt ki tőle.

A csalás vétségével vádolt nő akár két év börtönt is kaphat.