Újabb utat zártak le a munkahelyükre ingázó magyarok miatt Ausztriában

A soproni határállomástól néhány kilométerre betonakadállyal lezártak egy Burgenlandba vezető utat, amin keresztül Kliegenbachba és Siegendorfba lehet átjutni, hogy visszaszorítsák a Magyarországról munkába ingázók okozta forgalmat. Ágfalva és Schattendorf között már közel két éve lezárták a kishatárátkelőt, az utóbbi időben pedig a kliegenbachi önkormányzatnak is elege lett az egyre növekvő forgalomból, ezért kérték a tartománytól, hogy zárja le ezt az utat is.

A Telex azt írja, hogy a betonrámpa megjelenése azonnal éreztette is a hatását, és reggelente az eddig megszokottnál is súlyosabb a dugó a soproni átkelőnél. A több ezer ingázó pedig minden bizonnyal továbbra is is keresni fogja az egérutakat, hogy eljusson ausztriai munkahelyére.

Ezek után reális forgatókönyv az, hogy újabb határ menti osztrák települések zárják le a Magyarországról átvezető utakat, a lap által megkérdezett jogász szerint már egy eset is precedenst teremt ehhez. Ausztria 2015 óta ellenőrzi „átmenetileg” a magyar határt. Az NZP Nagy Legal ügyvédi iroda indított kártérítési pert az Osztrák Köztársáság ellen, hogy nevezzék meg, milyen jogalappal teszik ezt. A perben a bíróság álláspontja az volt, hogy „nem teljesen evidensen jogellenes a határellenőrzés”, ezért elutasította a keresetet.

(Címlapképünk csak illusztráció, ugyanis egy másik Sopron közelében lévő határátkelőt ábrázol.)