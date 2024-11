Rangos versenyen nyertek különdíjat a 24.hu videósai

A Yettel különdíját nyerte a Hégető Honorka Díjon Nyárai Gerzson és korábbi munkatársunk, Bicsák Boglárka közös anyaga. Ebben Ittzés Szilvia pedagógus történetét mutatták be, aki egy budapesti elitgimnáziumból egy pilisi általános iskolába ment tanítani. A mobiltársaság a nyertes riportfilm alkotóinak elismerése mellett a pályamű által felszínre hozott ügyet is támogatja, mint fogalmaznak, ezzel is felhívva a figyelmet az újságírók pótolhatatlan munkájának fontosságára.

Szilvi néni sokáig vacillált a videó előtt, de miután elkészült, többször írt, hogy örül, hogy megcsináltuk, és jó hírét vittük a szakmájának. Valójában ő vitte

mondta Nyárai Gerzson a díj átvételekor.

A videó „Egyszerre kell lenni anyának, barátnak, kőkemény rendőrnek és gyámnak. Ez a mesterség” – Elitgimiből vidéki sulira váltott a kalandvágyó tanár Mit tesz egy tanár, ha a diákjának nem csak azt kell megtanítania, hogy a vacsorát hogy mondják angolul, hanem azt is, hogy a szó maga mit jelent? Ittzés Szilvia a pilisi körzeti iskolára cserélte fővárosi gimnáziumi állását.

Az RTL 2003-ban azzal a céllal alapított díjat a fiatalon, autóbalesetben elhunyt Hégető Honorka emlékére, hogy elismerje azoknak az újságíróknak és riportereknek, fotóriportereknek a munkáját, akik az adott év legmeghatározóbb társadalmi kérdéseit, és az azokra arra adott lehetséges megoldásokat dolgozzák fel videó vagy fotósorozat formájában. Az RTL ezzel a díjjal szeretne tisztelegni fiatalon, autóbalesetben elhunyt kollégájának munkássága előtt, aki elsősorban hátrányos helyzetű emberek sorsával foglalkozott riportjaiban.

A pályázatokat a zsűritagok, Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes művész, Mészáros Antónia, az UNICEF magyarországi ügyvezető igazgatója, valamint Weyer Balázs újságíró, világzenei rendezvények szervezője bírálták el és adták át az RTL Ligetben.

Díjat kapott a telexes Szilágyi Máté fiatalságkultuszról készített videója, a tanítója által verbálisan bántalmazott kislány történetét végigkövető RTL-es Zalavári Noémi, Báthory Róbert, a Szabad Európa újságírója, aki a mórahalmi víztározóra elnyert uniós támogatásokkal foglalkozott és kollégája, Bihari Ádám, aki az iskolarendszer problémáróal, a kötelező beiskolázásról készített riportot. A legjöbb első pályázó a WMN-es Krajnyik Cintia lett, aki dr. Karsai Dániellel készített interjút. A fotós díjat Török János fotóriporter kapta, aki másféléves terepmunkája során egy dél-magyarországi asszony sorsát, Káposzta Mária történetét mutatta be.