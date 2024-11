Lenyúlta a kollégája teljes fizetését egy fiatal Kecskeméten

Hamarosan vádat emelhetnek azzal a 29 éves jánoshalmi férfival szemben, aki lenyúlta a kollégája fizetését Kecskeméten.

A rendőrség közleménye szerint a 29 éves férfi alkalmi munkásként dolgozott az egyik kecskeméti üzemben. A 20 éves kollégája ebéd után letette a táskáját – benne a pénztárcájával – egy lezárt ajtó mellé, majd folytatta a napi feladatait.

Két órával később meg akart keresni egy szerszámot a hátizsákjában, és ekkor vette észre, hogy hiányzik a pénztárcája, amelyben benne volt a teljes havi fizetése, 300 ezer forint.

A nyomozók átnézték a biztonsági kamerák felvételeit, és rá is bukkantak a feltételezett tettesre. A videófelvétel tanúsága szerint a kárvallott fiatal egyik munkatársa volt a tolvaj. A 29 éves férfi annak ellenére is tagadta a pénz elvételét, hogy a nyomozók még a biztonsági kamera felvételét is megmutatták neki. A rendőrség lezárta a nyomozást, így az ügyészségen van az ügy.