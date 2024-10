Elég, ha azt halljuk „nyugi”? Hogyan kezelhető a hétköznapi feszültség és stressz?

A gyakoribbá vált stressz és szorongás magyarázatára számos elmélet sorakozott fel a tudományban, ilyenek az információs túlterheltség, a folyamatos tanulási kényszer a folyamatosan változó technológiák miatt, a természettől való elszakadtság, az egészségtelen életmód, a (részben saját magunk felé támasztott) túlzott elvárások – hogy csak a leggyakoribbakat említsük. A számos statisztika és jól hangzó elmélet azonban nem jelent közvetlen segítséget a stresszel és szorongással küzdő hétköznapi emberek számára, akik jobb híján maguk próbálnak meg segítséget keresni panaszaikra.

Fontos a megelőzés, és ma már egyre több munkahely, elsősorban nagyvállalat kínál olyan tréning és coaching programot a munkavállói számára, amely hatékonyan segíthet a stressz és szorongás kontrolljában. Ebből a szempontból a kis- és középvállalkozásban dolgozók (az európai munkavállalók túlnyomó többsége) hátrányban volt, illetve még van is, bár az Európai Unió az utóbbi időben kifejezetten támogatja a kis- és középvállalatok számára nyújtott lelki egészség programokat. Kézenfekvő volna a pszichológiai segítséghez fordulás is. A WHO egy viszonylag új vizsgálata szerint azonban még a súlyosabb szorongással küzdő személyek körülbelül 20%-a sem kap megfelelő pszichológiai segítséget. Ennek számos oka van: egyrészt még mindig sokan kerülik a pszichológiai segítséget, mert megbélyegzőnek gondolják, másrészt azonban az igények olyan gyorsan nőnek a pszichológiai segítségnyújtással kapcsolatban, hogy a meglévő kapacitás egész egyszerűen nem tud ezzel lépést tartani.

Mi marad tehát azoknak, akik nem akarnak pszichológiai vagy orvosi segítséget igénybe venni, vagy nem jutnak be a rendelésekre? Egyrészt egyre több online önsegítő program vagy applikáció érhető el – sajnos azonban a programoknak csak egy kisebb része megfelelően szakszerű, és szakmailag megalapozott. A legkézenfekvőbb szorongáscsökkentő módszerek az életmódváltáshoz kapcsolódnak: az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a megfelelő, pihentető alvás és a lelki egyensúly fenntartása – igen ám, de az életmódváltás sokak számára nehéz, mert a nagyvárosi életmód nem teszi ezt könnyűvé. Ennek ellenére egyre többen – elsősorban a fiatalok – igyekeznek váltani.

Az öngyógyítás harmadik legnagyobb területe a feszültség- és stresszcsökkentő, elsősorban gyógynövény alapú szerek megvásárlása (ami nem gyógynövény alapú stresszcsökkentő, az receptköteles). Ezekből – az önsegítő online programokhoz hasonlóan – szintén egyre több érhető el, és itt is nagyon fontos a tudatos választás: készítmény, hatóanyag rengeteg van, számos formában, kiszerelésben, azonban ezeknek csak egy kis része igazán hatékony. Hogy melyek? A gyógynövény-készítmények esetében a valódi hatóanyag-tartalmat és a hatékonyságot számos tényező befolyásolja: a termőterület, az évszak, a feldolgozáshoz használt technológia és még számos egyéb tényező – igazán stabil, jó minőséget a nagy precizitással, gyógyszergyárakban gyártott növényi alapú gyógyszerek képviselnek. Ugyanakkor egyre több gyógynövény alapú gyógyszer hatékonyságával kapcsolatban születtek szigorú feltételekkel lefolytatott vizsgálatok, ezekben tehát jobban meg lehet bízni, mint a pusztán kedvező tapasztalatokon alapuló szerekben.

Összeségében tehát bővülnek a stressz és szorongás leküzdésére használható lehetőségek, de talán a legfontosabb, az az egészséges életmód – ez ugyanis már önmagában stresszcsökkentő hatású.

