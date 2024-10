Baranyi: A Tisza megint összeállt a Fidesszel. Magyar: Hazudni, csalni csúnya dolog.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, a Kétfarkú Kutya Párt fővárosi képviselője a Facebook-oldalán arról posztolt, hogy szerinte megint összeállt a Fidesz és a Tisza Párt egy szimbolikus ellenzéki ügy ellen. „Már a Fővárosi Közgyűlés első ülésén is voltak erős jelek, amikor is leszavazták a Kétfarkú átláthatósági és korrupcióellenes javaslatát, azzal az indokkal, hogy a végrehajtásba bevonni tervezett szervezetek (Transparency, K-Monitor, Átlátszó), erre nem alkalmasak” – írta.

Hétfőn ennél sokkal súlyosabb dolog történt szerinte, amikor a közgyűlés napirendjének bizottsági tárgyalásán sorra került az utóbbi évek diáktüntetéseiben résztvevő szervezetek, az Egységes Diákfront, az ADOM Diákmozgalom, valamint a Fridays For Future Magyarország javaslatcsomagja, amit Karácsony Gergely főpolgármester terjesztett elő. A 25 pontos csomagban többek között olyan pontok szerepelnek, mint hogy

Baranyi azt írta,

A ferencvárosi polgármester szerint ehelyett az történt, hogy ezek a fiatalok a jogaikért, tanáraikért, jövőnkért álltak ki. „Azokért a jogokért, amelyeket a Fidesz kormány hosszú évek óta páros lábbal tipor. Ezeket a 15-16 éves fiatalokat könnygázzal, tonfával oszlatták az erőszakszervezetek. Szégyelljék magukat, képviselőtársaim!” – tette hozzá.

Magyar Péter azt írta a bejegyzés alatt, hogy

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint

Az egész előterjesztés teljesen komolytalan, a diákok teljes hülyének nézése, olyan javaslatokkal, amik se előkészítve nincsenek, se fedezetük nincs. Nézze vissza bárki a bizottsági vitát nyugodtan az oldalamon. Jó szívvel egy ilyen anyagot nem lehet támogatni, még akkor se, ha Karácsony Gergely vagy a te kedvenc diákszervezeteiről van szó. A Duna Mozgalomnak továbbra is jó próbálkozást kívánok, látom ez ügyben is alakul.

Tompos Márton, a Momentum elnöke azonban kiállt Baranyi Krisztina mellett a poszt alatt:

Akkor is ott voltunk a diákok mellett, most is megszavaztuk volna, ahogy az átláthatósági javaslatokat is. Elképesztő, hogy ezt magyarázni kell.