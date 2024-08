Kizárták a DK-ból az egyik alapítót, amiért bírálta Gyurcsányékat

„Többségi döntéssel elfogadta az eljárásra kijelölt helyi etikai bizottság határozatát, és kizárta a Demokratikus Koalícióból Leel-Őssy Gábor párttagot a Békés megyei 3. számú választókerületi szervezet tagsága. A helyi etikai bizottság a kizárásra vonatkozó határozatát azzal indokolta, hogy Leel-Őssy Gábor magatartása súlyosan sértette a párt politikáját, működési elveit, normáit” – írta közleményében a DK, amely megjegyezte, hogy a döntés ellen Leel-Őssy Gábor 15 napon belül fellebbezhet az Országos Etikai Bizottsághoz az írásba foglalt határozat kézhez vétele után.

Leel-Őssy a kudarcos EP-választás után többször kritizálta a párt vezetését és Gyurcsány Ferenc pártelnököt, aki ellen etikai eljárást is kezdeményezett. Gyurcsány ellen megszüntették a vizsgálatot, őt azonban először felfüggesztették most pedig ki is rakták a pártból

„Véget ért egy időszak. Kizárt, hogy az ember megtagadja az elveit. Még akkor is, ha ő maga kizárt. Mondjuk egy pártból. Amikor néhány hónapja, egy csendes délután leírtam a véleményemet, még nem gondoltam, hogy ekkora hajcihő lesz belőle” – reagált a kizárásra Leel-Őssy Gábor, aki rámutatott Gyurcsányék paranoiára, hogy mindig valami hátsó szándékot kerestek bírálatai mögött.

Meg sem fordult a fejükben, hogy nincs hátsó szándék, mindössze van itt egy szivar, aki ragaszkodik az elveihez, az igazsághoz és hangot ad a véleményének. Odáig süllyedtünk, hogy mára Magyarországon hihetetlen és gyanús, ha valakinek véleménye van

– tette hozzá.

A Magyar Narancs helyszíni tudósítása szerint forró hangulatú taggyűlésen zárták ki a renitens DK-s politikust Varju László alelnök vezetésével. A DK 42 választókerületi tagjából mindössze tízen jelentek meg a választókerületi központtól 60 kilométerre, Füzesgyarmaton megtartott ülésen és közülük végül 8-an szavaztak a kizárására.