Hazafelé készülődött a vízimentő, amikor történt a balatonlellei tragédia

Egy szemtanú elmondása szerint nem tartózkodtak víziminetők a parton akkor, amikor elmerült a vízben a barátnője életét megmentő fiatal férfi a balatonlellei Napfény strandon. Elmondása szerint már javában folyt az életmentés a parton, amikor a vízimentő előkerült.

A helyi polgármester a sonline.hu-nak azt mondta, hogy tíz perccel este nyolc óra előtt történt a tragédia, és a vízimentő már hazafelé készülődött, mert nyolckor lejárt a munkaideje. És bár nem ő húzta partra a szerencsétlenül járt férfit, részt vett a mentésben.

A lap beszámolója szerint egy orvos és a felesége is ott volt a strandon a kisfiaival a tragédia idején. A család épp kifelé készülődött a vízből, amikor segélykiáltásokat hallottak a tó belseje felől.

– kiáltották a vízből.

Ekkor látták, hogy gumicsónakban hoznak ki a partra valakit. A háziorvos felesége korábban mentőorvosként dolgozott, és azonnal elkezdte az áldozat újraélesztését. Közben a barátnője rettegve szorított a 26 éves szerelméért.

Az újraélesztésben részt vett egy ápolónő és egy tűzoltó is, akik szintén vendégként tartózkodtak a strandon. A mentésben résztvevők azt mondták, hogy a fiatal pár olyan mély vízbe ment be úszni, ahol nem ért le a lábuk. Ott a lány bajba jutott, és fuldoklani kezdett. A barátja még ki tudta húzni őt a mély vízből, de közben nagy mennyiségű vizet nyelt a tüdejére.

A férfi még eszméleténél volt, mikor hozzájuk ért három jó erőben lévő, fiatal strandvendég, még beszélt is hozzájuk. Egy úszógumira tették és kivitték őket, közben a férfi elájult a tüdőre ment sok víz miatt, és így kezdte meg az újjáélesztést a feleségem

– mondta a lapnak az orvos, hozzátéve a kiérkező mentősök negyven peccig küzdöttek a baranyai fiatalember életéért, de már nem tudták megmenteni az életét

Amikor a barátnője hangosan felsírt, hogy az ő életét megmentő barátja meghalt, az volt a legborzalmasabb, és azt sajnos, az egyébként sokkal távolabb álló gyerekeink is hallották. Emiatt még napokkal később is nehezen tudott elaludni a nagyobbik fiam, mert még éjfélkor is azt a hangot hallotta, és volt, hogy felriadt rá az éjszaka közepén.