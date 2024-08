Megmutatta és elmagyarázta neptunos hacker, hogyan szerezte meg több mint száz egyetemistának és oktatóknak a jelszavait

Azonosították és elfogták azt férfi, aki belépett a Neptun oktatási rendszerébe a hallgatótársai adataival. A BRFK közleménye szerint az egyik budapesti egyetem feljelentése után indítottak nyomozást korábban.

Azt írták, hogy az elkövető az egyetem hallgatóinak küldött adathalász üzenet segítségével szerezte meg február közepe és március közepe között számos Neptun fiók belépési adatát,és azokkal közel száz halltagó, és több oktató fiókjába is belépett.

A hacker hozzáfért az érintettek személyes adataihoz, 51 hallgató esetében pedig módosította az ösztöndíj kiutalásához szükséges bankszámlaszámokat. Az egyetem az ösztöndíjak folyósításakor két ösztöndíjat utalt át a csaló által megadott számlára 160 ezer, illetve 152 ezer forint összegben, a többi hallgató esetében viszont az utalások meghiúsultak

– közölte a rendőrség, hozzátéve, az elkövető a tranzakciókat követően visszaállította az eredeti számlaszámokat.

Ugyanezzel a módszerrel egy másik fővárosi egyetem, 43 hallgatójának fiókjába is belépett, ahol szintén módosította az ösztöndíj kifizetéséhez megadott bankszámlaszámokat. Ebben az esetben 35 alkalommal zárult sikertelenül a tranzakció, a hacker által használt külföldi számlaszámra. Az egyik magyar számlaszámra azonban elment a 64 ezres utaslás. A két egyetemnél több mint 4 millió forint volt a meg nem valósult tranzakciók összege.

A Neptun rendszerbe a csaló a bankszámlaszámokat egy magyar, valamint több külföldi számlaszámára cserélte, köztük olyanra, melyet a nyomozás adatai szerint egy fizetési számlaszámokat árusító oldalon vásárolt. A férfi a pénzügyi módosítások mellett több oktató fiókadatát is megszerezte, majd azokat felhasználva módosította saját, és az egyik ismerősének az érdemjegyét.

A rendőrség azonosította a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható J. Gábort, akit a rendőrök május hatodikán fogtak el a budapesti otthonában. A nyomozók a kutatás során számítógépet, adathordozókat, mobiltelefonokat, belső adattárat, tabletet, egy gáz-riasztófegyvert, laptopot, és más nevére kiállított magyar okmányokat és egy univerzális rádiófrekvenciás eszközt foglaltak le.

A lefoglalt számítógépen a rendőrök egy olyan videót is találtak, melyen a hacker maga magyarázza el, hogy milyen módszerrel jutott hozzá hallgatótársai belépési adataihoz, és milyen szoftvert használt az adathalászathoz. A nyomozás során felmerült annak a gyanúja is, hogy a férfi más magyar és külföldi felsőoktatási intézmények informatikai rendszereivel szemben is hasonló jellegű bűncselekmények elkövetésére készülhetett.

J. Gábort üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, valamint csalás kísérletével gyanúsították meg. A férfit őrizetbe vették, és letartóztatták.