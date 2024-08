Simonka György: Kubatov Gáborék azt kérték, hogy a bíróságon tartsam a szájam

Interjút adot ta Magyar Narancsnak Simonka György, a Fidesz korábbi Békés megyei országgyűlési képviselője, aki annak ellenére nyerte meg lehengerlő fölénnyel a június 9-i polgármesterválasztást Pusztaottlakán, hogy komoly büntetőper folyik ellene: jelenleg is, 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják 32 társával együtt.

A lapnak most azt mondta, júniusi győzelme csak egy állomás a politikai pályára való visszatéréséhez.

Független jelöltként elindulok és nyerni fogok a 2026-os tavaszi országgyűlési választáson. A Fidesz, a Tisza Párt és a DK ellen indulok és nyerni fogok

– jelentette ki.

A visszatérés gondolata azért fogalmazódott meg benne, mert érzése szerint „elbántak vele”. Elmondása szerint nem azért van benne tüske, mert a Fidesz nem engedte 2022-ben, hogy negyedszer is elinduljon a választásokon képviselői mandátumért, még az utódjával sem volt semmi baja. Ez a személy Erdős Norbert volt, akiben viszont Simonka mára végképp csalódott. „A végső elhatározás akkor született meg, amikor az idén januárban néhányak tagdíjtartozása miatt feloszlatták a pusztaottlakai Fidesz-szervezetet. Soha ilyenre nem volt példa, ennek messze nem ez elintézési módja. Másrészt – és ebben már Erdős kezét látom! – sorra elkaszálták a pusztaottlakai pályázatokat, így többek között egy 600 milliós turisztikai beruházást” ecsetelte tovább Simonka, aki állítása szerint 2021-ben és 2022-ben a Fidesz több vezető politikusával is tárgyalt – köztük Kubatov Gáborral is –, akik egyrészt ígértek neki sok mindent, másrészt „kérték, hogy a bíróságon tartsam a szájam”.

Azzal kapcsolatban, hogy miért kellene tartania a száját, mikor minden lehetséges fórumon az ártatlanságát hangoztatja, azt mondta, ezt az emberek fantáziájára bízza.

Ez a per már egy lerágott csont, amelyről szinte kizárólag a baloldali lapok írnak, azok is elfogultan! Az országgyűlési képviselőjelöltségben ez nem akadályoz meg, de az kétségtelen, hogy az időm egy részét a tárgyalásokra való felkészülés és az ottani megjelenés elveszi. Remélem, hogy 2026 tavaszára a per elsőfokon lezárul, méghozzá a felmentésemmel

– fejtette ki érzéseit a büntetőügyével kapcsolatban.

A lap végül emlékeztette Simonkát, hogy ha tényleg elindul 2026-ban függetleként, akkor volt fideszes képviselőként a Fidesz-KDNP hivatalos jelöltjével is meg kell küzdenie – ami miatt a Fidesz alapszabálya szerint akár a pártból is kizárhatják. Simonka emiatt nem idegeskedik, be szeretné bizonyítani, hogy nem kell feltétlenül fideszesnek lenni ahhoz, hogy valaki nyerjen abban a térségben. Attól pedig különösen nem tart, hogy Orbán Viktor esetleg megharagszik rá.

Szerintem nem vonja össze a szemöldökét, sokkal inkább talán elmosolyodik. Méghozzá azért, mert a körülötte lévő emberektől azt tudhatja, hogy Simonka György már egy lejárt lemez.

2026-ra úgy kalkulál, hogy a Fidesz, a DK és a Tisza közel azonos erősségű lesz, ezzel ki is oltják egymást, és ő lesz a befutó.