Kilőtt a lakáspiaci kereslet, tarolt a Balaton

Idén júliusban belehúztak a lakásvásárlást tervezők: nyár közepén ugyanis erősödött a kereslet, ami részben a lakáshitelek drágulásától való félelemnek is köszönhető – derül ki az ingatlan.com keresletet és kínálat alakulását bemutató elemzéséből. Júniushoz képest 13 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok, házak és lakások iránti kereslet. Az eladó lakóingatlanokra érkező több mint 260 ezer érdeklődés tavaly júliushoz képest 10 százalékos növekedést jelent.

Az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések élénkülésében szerepet kaphat, hogy a lakáshitelkamatok csökkenése az előző hónapokban megállt, sőt, bizonyos bankok már emeltek is a kamatszinteken. Ez aktivizálta azokat a vásárlókat, akik eddig kedvezőbb feltételekben reménykedtek. Mivel idén a lakások áremelkedése is beindult, ezért ez még több olyan vevőt is a piacra csábított, akik eddig a kivárásra játszottak.