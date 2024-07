Orbán Viktor amerikai világlapban kardoskodik a NATO ukrajnai beavatkozása ellen

A NATO a béke megteremtése miatt jött létre, és meg kell maradnia a béke oldalán. Nagyjából így foglalható össze egy mondatban Orbán Viktor pénteki véleménycikke, amit az amerikai Newsweek hetilap online kiadásába írt.

A magyar miniszterelnök felidézi, hogy a NATO volt az első globális védelmi szövetség, amelyhez Magyarország önként csatlakozott, méghozzá abban a reményben, hogy így kifejezhetjük, a nyugati világhoz tartozunk, és végre békés időket élhetünk a huszadik század elveszített háborúi után (Orbán itt a második világháború befejezéséhez, a keleti blokk felállásához, majd az 1956-os forradalomhoz is visszakanyarodik).

Ezután Orbán azt bizonygatja, hogy 1999-es csatlakozása óta Magyarország mindig fényesen eleget tett a NATO iránti kötelezettségeinek, és részt vett a koszovói KFOR békefenntartó misszióban. Arra is felhívja a nemzetközi olvasók figyelmét, 2016 óta milyen nagy gondot fordít az ország a hadsereg modernizálására.

A miniszterelnök itt ér el cikke lényegi részéhez: azt ragozza, milyen aggasztóak a hírek a NATO esetleges beavatkozásáról az ukrajnai háborúba. Mint írja, örömteli, hogy Magyarország kimaradhat az Ukrajnának nyújtandó, nemzetközi katonai és anyagi támogatásból.

Arról nem esik szó a cikkben, hogy miért is dúl háború Ukrajnában, vagy mit keres ott Oroszország. A NATO-nak a békét kell képviselnie – ismétli meg zárásként a magyar miniszterelnök, aki nemrég Volodimir Zelenszkijnél járt Kijevben, de rögtön utána Moszkvába is ellátogatott Vlagyimir Putyinhoz, akivel az Európai Unió soros elnökeként is tárgyalt, hiába kérték őt európai politikusok, hogy ezt ne tegye. Látogatása miatt aztán heves kritikákat is kapott a héten.