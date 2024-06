Lázár János segíti a budapesti közlekedést az uniós elnökség alatt

2024. júliusától Magyarország látja el az Európai Unió soros elnökségét. A közúti közlekedés szabályainak módosításával segítik, hogy a júliustól esedékes magyar uniós elnökség ne okozzon többletterhelést a főváros forgalmas úthálózatán. A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium közleményben tudatta, hogy az Európa kiemelten fontos kérdéseire fókuszáló magyar elnökség munkája jelentős számú nemzetközi delegáció mozgását teszi szükségessé.

Azért, hogy a diplomáciai csúcsüzem ne jelentsen újabb terhelést Budapest közlekedésében, módosították a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletet. Lehetővé tették, hogy a delegációk kijelölt járművei az autóbusz- és trolibuszforgalom, azaz a közösségi közlekedés zavarása nélkül az autóbusz forgalmi sávokban közlekedjenek.

A Magyar Közlöny pénteki számában megjelent jogszabálymódosítás lehetővé teszi, hogy más kiemelten fontos, külön e célból megjelölt esemény lebonyolításakor is el lehessen vezetni a kijelölt járművek forgalmát a buszsávon át. Ez azonban szigorúan csak a kijelölt járművekre vonatkozik, amelyek a közösségi közlekedés zavarása nélkül élhetnek a lehetőséggel. A buszsáv továbbra is az autóbuszoké és a trolibuszoké lesz, megmarad a közösségi közlekedés elsőbbsége. Bizonyos korlátozások és tilalmak alóli, szigorú feltételek szerint történő felmentésre – mint a buszsávok kizárólag a kijelölt járművek számára történő időszaki megnyitása – más európai ország, így Németország közlekedési rendszere is lehetőséget biztosít, írta a minisztérium.