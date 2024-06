Beszéltél a választás óta Dézsi Csaba Andrással?

A június 25-i közgyűlésen nyilvánosan gratulált, illetve utána meghívott a polgármesteri irodába, ahol személyesen is megtette ezt.

A városvezetésből, illetve a győri Fideszből jelentkezett nálad rajta kívül más politikus?

Kara Ákos, Győr egyik országgyűlési képviselője a Facebookon gratulált, illetve együttműködési szándékáról nyilatkozott, ezt pozitív jelnek veszem a Fidesz részéről.

Milyen átadás-átvételre számítasz? Dézsi személyesen fogja átadni neked a hivatalát, vagy el tudod képzelni, hogy erre nem lesz hajlandó, és másra bízza a feladatot? Az elmúlt hetek tükrében mennyire látod őt együttműködőnek?

A szavazatok újraszámolásakor azt gondoltam, hogy ő lélekben még nem fogadta el az eredményt. De utána, a közgyűlésen már személyesen is gratulált, ezért abban bízom, hogy gördülékeny átadás-átvétel lesz. Részemről ez civilizáltan fog zajlani.

A kampánynak vége, jelenleg együttműködési kényszer van. Nemcsak a leköszönő polgármesterrel kell beszélnem, hanem a hivatal dolgozóival, az önkormányzati cégek, intézmények vezetőivel is. Kicsit faramuci helyzet, hogy én vagyok a megválasztott városvezető, de októberig jogilag még nem tudok beleszólni a döntésekbe.

Viszont szeretném, ha ebben a negyedévben el tudnánk kezdeni egy közös munkát, meg tudnánk ismerni azokat az embereket, akik jelen pillanatban a városházán intézik a dolgokat.

Mivel csak negyedév múlva lép hivatalba az új városvezetés, mennyi az esélye annak, hogy a jelenlegi polgármester és a távozó közgyűlés olyan döntéseket hoz, melyek drasztikusan szűkítik az utódok mozgásterét?

Győrben kifejezetten széles a polgármester hatásköre, ez már Borkai Zsolt alatt is így volt. Dézsi idején ez tovább bővült, a koronavírus idején gyakorlatilag egy személyben vitte a polgármester a várost, illetve sok jogkört magához vont. Ezeket át fogom nézni, mert vannak olyan dolgok, amelyekről szerintem nem a polgármesternek kellene döntenie, hanem konszenzusos közgyűlési határozatnak kell születnie róla. De mindennek a kulcsa az, hogy béke legyen a városban, mi erre törekszünk, és szerintem a Fidesz is ezt szeretné, legalábbis ezt olvastam a kampányplakátjaikon.

A győriek arra szavaztak, hogy tandemben vezessük tovább a várost. Arról kell megállapodni, hogy ez hogyan, milyen formában történjen. Szerintem meg fogunk egyezni.

Felmerült ezzel kapcsolatban, hogy szerinted Dézsi Csaba András a megyei közgyűlés elnökét, Németh Zoltánt akarja kinevezni a legnagyobb győri önkormányzati cég, a Győr-Szol Zrt. vezérigazgatójának. Mit tudsz erről?

Németh Zoltán fideszes politikus, miután minden szinten megbukott a megyében, utolsó szalmaszálként Dézsi Csaba András kampányába kapaszkodott. Több, Dézsi által szervezett kampányfórumra is elmentem, ezeken Németh is részt vett, beszédet mondott, kérdésekre válaszolt. A közönség sem nagyon értette, ha nem indul a győri önkormányzati választáson, akkor miért beszél többet még a polgármesterjelöltnél és a helyi képviselőjelöltnél is? Majd a választások után Dézsi Csaba András az egyik Facebook-kommentjében azt írta, hogy teljesen váratlanul és minden előzmény nélkül lemondott a Győr-Szol vezérigazgatója, Prédl Antal, utána a közgyűlésen viszont az derült ki, hogy mégsem mondott le, csak le akart mondani. Bízom abban, hogy a közgyűlés nem fog a következő három hónapban olyan döntéseket hozni, melyek ellehetetlenítik a következő öt évben a programunk megvalósítását a teljesen megújult közgyűléssel. Remélem, hogy a jelenlegi közgyűlés többsége nem hoz szégyent a városunkra, és nem akadályozza a győriek választáson kinyilvánított akaratát, ami szerint elég volt Dézsi és Borkai Zsolt városvezetési politikájából.

Mik azok a döntési jogkörök, kompetenciák, amelyek a polgármesternél vannak és lesznek? Melyek azok a dolgok, amelyeket a városvezető akár a közgyűléssel szemben is keresztül tud vinni?

Nem akarok szembemenni a közgyűléssel, nem akarok háborút, és ennek pont az az alapja, hogy nem hozok egyoldalú döntéseket. De hogy a konkrét kérdésre válaszoljak: a tízpontos programunk első pontja, mely az átláthatóságra vonatkozik, közgyűlési döntés nélkül is megvalósítható. Itt arról van szó, hogy mit várok el polgármesterként az önkormányzati cégek, intézmények vezetőitől. Ez nagyon egyszerű: tartsuk be a jogszabályokat. Minden olyan adat, amit meg kell osztani a nyilvánossággal, kerüljön fel a honlapra. Ez csak az első kör, mert én azt szeretném, hogy ennél jóval részletesebb legyen Győrben a tájékoztatás. Mert a jogszabálynak való megfelelés eddig gyakran valami eldugott, bikkfanyelven megfogalmazott, háromszor visszaszkennelt .pdf-et jelentett, amit senki nem tud elolvasni, keresni benne pedig végképp nem lehet. Én azt akarom, hogy mi jobbak legyünk, mint a törvényi elvárás, és mindenki meg tudja nézni, mire megy el a város pénze.

Már az eredményvárón adott interjúban mondtad, hogy Pollreisz Balázs korábbi összellenzéki polgármesterjelölt, jelenlegi MSZP-s önkormányzati képviselő segíteni fog az átmenetben. Neki, aki sem a listátokról, sem egyéniben nem jutott be a közgyűlésbe, szánsz valamilyen szerepet, pozíciót az önkormányzatban?

Pollreisz Balázsra azért támaszkodunk az átmenetben, mert ő most képviselő, vannak olyan jogkörei, amelyek nekünk nincsenek. Léteznek olyan dokumentumok, mint például az aktuális szervezeti és működési szabályzat, amelyeket ő képviselőként kikért a jegyző hivatalától. Azt gondolom, Balázsnak mindenképpen fogok valamilyen szerepet találni, mert ő az elmúlt években is értékes munkát végzett a közgyűlésben, és meg fogjuk találni, mi az, amivel legjobban tud foglalkozni a jövőben. Ami igaz a csapatom összes tagjára is. Számolok Pollreisz Balázzsal, ahogy számolok Jenei Ferenccel, Kósa Rolanddal, Hargitai Istvánnal és Farkas Józseffel is. Mindegyiküknek van olyan tudása, ami hasznos lesz a városvezetés összerakásában.

A listáról három ember jutott be a közgyűlésbe a TSZVE színeiben: Jenei, Kósa és Szakács András. Lesz közöttük olyan, aki visszalép, és helyette más kerül be képviselőként?

Nem, ők hárman lesznek a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület frakciója. Ha valaki szeretne csatlakozni hozzánk, azt fontolóra vesszük, de az indulásnak így futunk neki.

Az egyik legfontosabb előkampánytéma volt, hogy 930 ezer forintért bérelt autót a polgármesternek az önkormányzat. „Miért bérelünk autót minden harmadik senkinek? Olyan önkormányzati cég vezetőjének, aki nem csinál semmit?” – tetted fel a kérdést még jelöltként a 24.hu-nak adott interjúdban. Neked lesz-e szolgálati autód, illetve sofőröd? Ha igen, mennyiért?

Az egyik első kérésem lesz az önkormányzati cégek vezetői felé, hogy készítsék elő azt a dokumentumot, ami részletesen bemutatja, milyen önkormányzati, céges tulajdonú, illetve bérelt szolgálati autókat kik és milyen feladatra használnak. Szükség van-e ezekre az autókra? Nagyon sok olyan esetről tudok az önkormányzat cégeinél, ahol szerintem nincs szükség autóra, de mégis kap az illető, és ezzel párhuzamosan viszont sok olyan feladat is van, melyeknek az ellátáshoz szükség lenne gépjárműre a napi munka folyamán, de nincs. Itt komoly átvilágításra van szükség. Nyilván nem mondhatom azt, hogy nem fogok szolgálati autót használni, mert polgármesterként vannak olyan helyzetek, amikor muszáj, ahogy valószínűleg a jegyzőnek is szüksége van autóra. De azt gondolom, nem kell minden alpolgármesternek szolgálati autó. Nekem az a Mercedes kisbusz, amit Dézsi Csaba András használ, tökéletesen jó lesz, de persze megnézzük, mi a legpraktikusabb, mi fogyasztja a legkevesebbet, melyik a legkörnyezetbarátabb, aztán eldöntjük. Én személy szerint biciklivel és autóbusszal szeretnék munkába járni.

Mik azok a pozíciók, amelyekben biztosan lesz személycsere? A jegyző például távozni fog?

A jegyző munkáltatója a polgármester. Nagyné Dr. László Edittel még nem egyeztettünk, később fogunk beszélni vele az átadás-átvételről. Ő egy hosszú közigazgatási karrier végén jár, neki a pálya megkoronázása a jegyzőként való működés. Kétségtelen, hogy a jegyzői tisztség egy bizalmi kulcspozíció, de még nem döntöttünk ebben az ügyben. Nincsenek előre bekészített személyi döntések, már csak azért sem, mert úgy gondolom, ez is konszenzus tárgya kell legyen a fideszes többségű közgyűléssel, hiszen vannak olyan pozíciók is, melyeket a közgyűlésnek kell megszavaznia. Nem akarunk tisztogatásba kezdeni, békét akarunk. Akad számos olyan vezető, aki eddig is jól dolgozott. De minden intézmény- és cégvezető teljesítményét át fogjuk tekinteni.

Dézsi Csaba András személyében 2020 januárjában fideszes váltott fideszest a városháza élén, mégis nagyobb tisztogatás volt, mintha egy ellenzéki politikus nyert volna. Ezzel összevetve kevesebb vagy több személyi változásra számítsunk?

Kevesebbre. Nem abban látom a problémát, ahogy a polgármester alatti szinten működött az önkormányzat, hanem inkább a városvezetés polgármesteri működésében. Olyan elvárásoknak kellett megfelelni, melyek nem vagy csak nagyon nehezen voltak teljesíthetők.

Nem arra készülünk, hogy kiket fogunk kirúgni, nincs feketelista, sőt arra készülünk, hogy visszahívjuk az elüldözött szakembereket. Aki pedig eddig tisztességesen dolgozott, az ezután is dolgozhat tovább.

Mindenkitől meg fogjuk kérdezni, tud-e ebben az új konstrukcióban dolgozni

A legtöbb kritika közpénzek és közadatok szintjén a Győr-Szolt és a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t érte. Ott mik a vezetőkkel kapcsolatos elvárásaid? Miben legyen változás?

Nekünk és a győrieknek is látnunk kell, mi történik ezeknél a cégeknél. Jelenleg a Győr-Szol egy fekete lyuk, ahová bemennek a pénzek, aztán kijönnek valahol. Vannak sejtéseink, hogy merre és hogyan, de ezeket pontosan át kell nézni. A Borkai- és a Dézsi-korszakban nem az volt a vezérelv, hogyan működjön ez a cég hatékonyan, hanem hogy minél többen járjanak jól egy szűk körből. Ezt meg fogjuk szüntetni, mert a Győr-Szol azért van, hogy a rábízott közterület-gondozási feladatait saját gépekkel, saját dolgozókkal maga oldja meg, és ne nagyon kelljen alvállalkozókat bevonnia ahhoz, hogy elvégezze ezeket. A fűnyírást például négy különböző cég csinálja. Miért? Ezt ki fogjuk vizsgálni.