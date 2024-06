Karácsony az ATV-ben: Nem tudom, esetleg önnek megvan Magyar Péter száma?

Az ATV Egyenes Beszéd című műsornak vendége volt Karácsony Gergely. A főpolgármester elmondta: azért támadta meg a választás eredményét, mert a választást többféleképpen manipulálták. Szerinte csalás, a választók szándékos és tudatos félrevezetése volt, hogy a Fidesz két jelöltet indított, majd az egyik az utolsó pillanatban visszalépett a másik javára. Azt mondja: a kampány elejétől látta, hogy ez lesz a vége. Karácsony szerint a megtévesztés és a manipuláció része volt, hogy először összerakták az európai parlamenti és az önkormányzati választást, majd megváltoztatták az önkormányzati választás szabályait Vitézy Dávid érdekeinek megfelelően.

Szerinte teljes káosz volt az újraszámlálás. A fideszes kerületekben ennek eredményeként két és félszer annyi Vitézy-szavazat született, és az újraszámláláskor sok helyen nem voltak ott a szavazatszámlálók az urnáknál, ami felveti a csalás lehetőségét, mindez felvet kételyeket.

Rónai Egon műsorvezető megkérdezte, hogy Karácsony továbbviszi-e az ügyet az Alkotmánybírósághoz, mire Karácsony közölte: nem, mert az egy politikai testület.

A beszélgetésben ezután az került elő, hogy Karácsony hogy fogja ősztől irányítani a várost, amikor az őt támogató pártoknak nincs többsége a Fővárosi Közgyűlésben. Karácsony visszakérdezett, mi az, hogy nincs többsége. Szerinte a szabályok átalakításával a közgyűlést is meg akarták bénítani, de azt is elfuserálták. Azt mondta, nem ismeri a Tisza Párt képviselőit, sem a programjukat, mert az elmúlt turbulens hónapokban Budapest-programja nem is nagyon tudott lenni a pártnak, viszont szeretne velük együttműködni. Szerinte nekik a program hiánya miatt nagyon szabad a mandátumuk, és biztos együtt tudnak majd működni.

Karácsony ezután azt mondta, még nem beszélt Magyar Péterrel:

Meg akartam várni a Kúria döntését, de holnap valamelyik közös ismerősünktől kérek hozzá egy számot. Nem tudom, esetleg önnek megvan-e?

– tette fel a kérdést Rónai Egonnak, aki a napokban egy hasonló interjúban másfél perc alatt olyan konfliktusba keveredett Magyarral, hogy az az élő adás ellenére az interjú közben otthagyta a stúdiót, később pedig a Fidesz házi tévéjének titulálta a csatornát. Rónai mindenesetre jelezte, hogy neki megvan a telefonszám. Erre Karácsony közölte, nem akarja azért elviccelni a felvetést, szándéka az, hogy minden listavezetővel leül majd, hogy egyeztessenek a közös munkáról.