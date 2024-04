Új csúcson az átlagos szülési életkor Magyarországon

Miközben a házasságkötések száma rég nem látott mélypontra süllyedt 2023-ban, a válások száma is közel rekordalacsony volt tavaly – egyebek mellett ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által a napokban közzétett előzetes adatokból.

Az már eddig is ismert volt, hogy az elmúlt esztendőben 50 150 házasság köttetett, ami 2015 óta a legalacsonyabb szám, de nagyon szembetűnő a visszaesés az elmúlt néhány évhez képest is: 2019 és 2022 között 64 és 72 ezer között mozgott még a házasságkötések száma.

Ami a válásokat illeti, tavaly 16 700 pár döntött a házasság felbontása mellett, ennél kevesebbre csak 2020-ban volt példa (14 979 válás) az elmúlt több mint 50 évben. Azt megelőzően még 1960-ban fordult elő, hogy 15 ezernél is kevesebben váltak el. Bár erre nincs hivatalos adat, a válások számát alacsonyan tarthatja az is, hogy a családi otthonteremtési kedvezményben és a babaváró támogatásban rögzített feltételek között szerepel, hogy ha a pár elválik, akkor büntetőkamatot kell visszafizetniük.

Tavaly a házasságok mérlege negatívba fordult, ugyanis a több mint 50 ezer házasságkötésre 58 ezer megszűnt házasság jutott. Itt ugyanis a válások mellett számít az is, ha egy házasság elhalálozás miatt szűnik meg, amiből 41 300 volt 2023-ban.

Egyre később szülnek a nők

A KSH korábban közölte, hogy összesen 85 200 gyermek született tavaly, ami minden idők legalacsonyabb száma, a most közzétett statisztikákból pedig már azt is lehet tudni, hogy 43 800 fiú, és 41 400 lány látott napvilágot. Az elmúlt 25 évben sem volt ez másként, minden esztendőben 2-3 ezerrel születik Magyarországon több fiú, mint lány.

Szintén érdekes adat, hogy a nők átlagos életkora az első gyermek születésekor rekordmagas, 29,24 év volt, ez 9 századdal magasabb a 2022-es számnál, ami egyébként szintén csúcs volt. Ha minden gyermek születésekor vizsgáljuk az anyák átlagos korát – tehát nemcsak azokat vesszük, akik tavaly az első gyermeküknek adtak életet –, akkor ez a szám 30,54 volt, egy újabb rekord.

Csak összehasonlításként, az anyák átlagos kora 1990-ben még a 23-at sem érte el az első gyerek születésekor, de még 2009-ben is csak 27,92 volt. A kormány egyébként a hivatalos kommunikáció szerint éppen azért vezette be tavaly a 30 év alatti anyák szja-mentességét, hogy ezen a trenden megpróbáljanak változtatni és előrehozzák az első gyermek születését, tanulmányok szerint ugyanis nagyobb eséllyel lesz valakinek kettő vagy annál több gyermeke, ha már a 30. életéve betöltése előtt anya lesz.

Ha kevéssel is, de zsinórban második éve csökkent a teljes termékenységi arányszám is, amely azt fejezi ki, hogy egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett. 2021-ben ez a szám még 1,59 volt, 2022-ben már csak 1,52, tavaly pedig 1,51-re csökkent. Nagyobb távlatokban egyébként ez is növekedésnek számít, a negatív csúcs 2010-ben mindössze 1,25 volt.

Definíció szerint egy ország népességszáma fenntartható, ha a teljes termékenységi arányszáma eléri a 2,1-et.

A KSH előzetes adataiból derült ki az is, hogy rekordalacsonyra csökkent a terhesség-megszakítások száma itthon. 2023-ban 21 200 abortusz volt Magyarországon, ami az adatbázisban szereplő legalacsonyabb szám. A 2000-es évek közepén még évente 50 ezer fölötti statisztikákat is lehetett látni.