„Egy ilyen szörnyetegnek nem vagyok az anyja! Életfogytiglant érdemelnek az apjával” – mondta a megkéselt rockzenész párja

Csütörtökön az áldozat párjának megrázó tanúvallomásával folytatódott a Budapest Környéki Törvényszéken D. Sándornak és fiának a büntetőpere, akik viperával, vascsővel és késekkel felfegyverkezve támadtak egy zenészre annak otthonában. D. Sándort, és fiát, ifjabb D. Sándort vezetőszáron és bilincsben hozták a bíróságra a büntetés-végrehajtás egyenruhásai. Előbbi sötétkék melegítőben, utóbbi szürke rabruhában érkezett.

A tárgyalásra eljöttek az áldozat ikerlányai, és az édesanyjuk is. De a horrorisztikus gyilkosság vádlottjait is több hozzátartozójuk és barátjuk elkísérte. D. Sándor és fia szemmel láthatóan kerülte a meggyilkolt zenész lányainak a tekintetét, s egy idő után inkább a fal felé fordultak, hogy még csak véletlen se kelljen a szemükbe nézniük.

A tanúként beidézett Éva fekete ruhában, meggyötörten érkezett a bíróságra. Nem lehetett könnyű helyzetben, hiszen az egyik elkövető a fia, a másik pedig a volt férje. Magába roskadva leült K. Gyula lányai mellé a folyosón lévő fotel egyik karfájára, és idegesen nézett maga elé. Látszott, hogy jóban van az ikrekkel, akikkel egymás támaszai.

A vádirat szerint D. Sándor és a fia vascsővel és késekkel felszerelkezve megjelent K. Gyula háza előtt a válóper napján. Amikor a zenész kilépett a házból, akkor a fiatalabb férfi egy teleszkópos viperával próbálta a kerítésen keresztül megütni őt. Mivel nem sikerült elérnie, ezért az apjával együtt behatolt az udvarba, ahol közösen rátámadtak.

Ekkor érkezett K. Gyula segítségére az egyik szomszédja, de a 27 éves fiatalember őt is többször megütötte a vascsővel, miközben az apja megszúrta a rockert. A vád szerint a zenész megpróbált elmenekülni, de a fiatalabb férfi lefogta, az apja pedig még kilencszer hasba, illetve mellkason szúrta őt. Az ügyész szerint az áldozat az átlagosnál sokkal többet szenvedett. Húsz percig ugyanis még magánál volt a brutális késelés után.

Az idősebb férfi a korábbi tárgyaláson azt mondta, hogy a rocker támadt rájuk egy csákánnyal, és ő csak ezt követően vette elő a vadászkést. Állítása szerint nem akarta megölni a zenészt.

Az ügyészség életfogytiglant kért a két férfire előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt, de mértékes indítványt is tett arra az esetre, ha az előkészítő ülésen beismerték volna a bűnösségüket. Az apa 20, a fia 15 évet kaphatott volna, ha alkut köt és elfogadja az ügyészség ajánlatát. Mivel egyikük sem élt a felkínált lehetőséggel, így ez az ajánlat már nem él.

Éva azzal kezdte a mai bírósági meghallgatását, hogy 28 évig élt együtt D. Sándorral, aki gyakorlatilag a kapcsolatuk elejétől fogva terrorizálta és bántalmazta őt. Elmondása szerint eleinte jóban volt a fiával, aki mindig megvédte őt az agresszív apjától, de egy idő után ő is ellene fordult.

A volt férjem mindig erőszakkal próbálta megoldani a dolgokat. Nem kellett neki ok ahhoz, hogy megverjen. Szíjjal, ököllel, és kézzel is bántalmazott, előfordult, hogy kiverte a fogaimat. A mai napig nem tudom, miért tartottam ki ilyen sokáig mellette. Emlékszem, a gyerekünk születése előtt azt mondta, hogy ha lány lesz, akkor otthagyja a kórházban. 28 évig hallgattam, hogyan utálják egymást a gyerekkel. Néha elvitte magával vadászni, amikor már nagyobb lett, de igazából soha nem kötődtek egymáshoz soha

– mondta.

Az asszony elmondta, hogy úgy ismerte meg a zenészt, hogy ugyanarra a helyre jártak a városban. Elmondása szerint K. Gyula egy végtelenül türelmes és rendes férfi volt, aki emberként állt ki mellette, s idegenként is segített volna neki.

„Meghalt egy ártatlan ember, aki mindenkinek segített. Én mindig kiálltam a fiam mellett, és védtem, hogy ne bántsa és zsarolja őt az apja, s hogy úgy nőjön fel, ahogy szeretne. Kértem hogy költözzön el az apjától, és ne az ő életét élje, de hiába. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy elvegye más életét, ezért azt szeretném kérni a bíróságtól, hogy mind a ketten kapják meg a méltó büntetésüket. Tönkre tették Gyula lányainak és szeretteinek az életét. Az unokáinak pedig úgy kell felnőniük, hogy soha nem láthatják a nagypapájukat” – tette hozzá elcsukló hangon, miközben a zenész hátsó sorokban ülő egyik lányának patakokban folytak a könnyei.

Az asszony elmesélte, hogy 2021. január elsején telt be nála az a bizonyos pohár. Ekkor odaállt a férje elé, és közölte vele, hogy elege van, és elhagyja őt. Ezt követően írt Gyulának, majd összepakolta néhány cuccát és eljött a férjétől. Elmondása szerint D. Sándor nagyon meglepődött, majd fűt-fát ígért neki, s arra kérte, hogy gondolja át a dolgokat és pihenje ki magát. „Úgy voltam vele, hogy vagy belepusztulok, vagy elmegyek. És én az utóbbit választottam.”

Éva ezután elmesélte, hogy az első pár hétben még nyugalma volt, de később folyamatosan fenyegette a férje és a fia.

Eleinte próbáltam megértetni a fiammal, hogy ő kimaradhat ebből a válásos dologból, és hogy egy felnőtt ember, aki maga dönt a sorsáról, de nem értette meg. Ezt követően átfordult a dolog, és őrjöngve hívogatott az apjával. Olyanokat mondtak, hogy szétvagdossák az arcomat és örök mosolyt csinálnak rá, utána pedig azzal fenyegettek, hogy felkoncolnak és megölnek.

Amikor megkérdezte a bíró, hogy miért nem ment be a rendőrségre segítséget kérni, akkor azt felelte, már tudja, hogy ez lett volna a legokosabb döntés, de amikor fél az ember, akkor nem mindig tudja, hogy mit kell tennie.

Az asszony kitért a zenésszel való kapcsolatára is. Elmesélte, hogy amikor elköltözött a férjétől január elsején, akkor még semmi köze nem volt K. Gyulához. Február végén jött össze a zenésszel, és csak áprilisban költözött oda hozzá. Mint mondta, próbálta titokban tartani, hogy hol lakik, de a fia és a férje folyamatosan figyelték egy kocsiból Gyula otthonát, s nemcsak őt, de a zenészt is folyamatosan hívogatták telefonon. Később pedig még jobban eldurvultak a dolgok. Belekötöttek a zenészbe egy trafiknál, majd szétkaszabolták a rohamcsónakját, tele pakolták kutyaürülékkel, és befújták purhabbal.

2021. május harmadikán reggel, a válóper napján a két férfi vascsővel és késekkel felszerelkezve megjelent K. Gyula házánál. Éva szerint telefonon felhívták a zenészt, majd ordítva közölték vele, hogy küldjék ki őt, mert tudják, hogy bent van nála. Ekkor a zenész kiment a kapuhoz, ő pedig azonnal értesítette a rendőröket.

„Amikor kiértem a gyerek pont akkor ütötte fejbe a kapu fölött Gyulát egy viperával, és már tolták is be a kaput. Ezt követően újra hívtam a rendőröket, és már kezdődött is a küzdés. A volt férjem elkezdett vascsővel kergetni a házon keresztül, ezt eldobta, aztán egy késsel üldözött tovább, miközben folyamatosan azt üvöltötte, hogy meg fog ölni, csak előbb még mondani akar valamit. Kérdeztem, mit akar mondani, de nem válaszolt, Egy idő után megállt a kertben és visszafordult. Mire visszaértem én is a lépcsőn, akkor már csak Gyula nyőgéseit hallottam” – mondta Éva, hozzátéve, még látta, hogy a volt férje és a fia beült a kocsiba, és elhajtott, ő pedig azonnal hívta a 112-t. Elmondása szerint a megszurkált párja ekkor kint állt az utcán a ház előtt.

Ömlött mindenhonnan a vére, de még magánál volt. Azt hajtogatta, hogy megszúrták ezek az állatok, és tudja, hogy meg fog halni, s miért nem jönnek már a mentők.

Éva elmondta még, hogy a mentők folyamatosan mondták neki, hogy mit csináljon: szorítsa el a vérzést, emelje fel a párja lábát, majd azt, hogyan próbálja meg újraéleszteni.

A tárgyalás szünetében tudtunk beszélni Évával, és az áldozat többi hozzátartozójával. Amikor megkérdeztük az asszonyt, milyen érzések kavarognak benne, hiszen mégiscsak a fia az egyik elkövető, és milyen büntetést érdemelne a volt férjével, akkor így felelt.

Ezt az anya dolgot már elengedtem. Én egy ilyen szörnyetegnek nem vagyok az anyja. Életfogytiglant érdemelnek mind a ketten

– mondta lapunknak Éva, hozzátéve, a volt párjának az volt az utolsó szava, hogy „meg fogok halni”.

A meggyilkolt zenész ikreinek édesanyja elmesélte lapunknak, hogy mindkét lánya covidos volt, és az intenzíven feküdt akkor, amikor 2021 májusában megölték az apjukat. Egyiküknek pár héttel korábban született meg a kislánya, aki szintén az intenzíven volt. De pár hónappal későbbre várta a babát a másik lánya is. Az egymás melletti ágyon fekvő ikrek a kórházban tudták meg, hogy milyen szörnyűséget műveltek az apukájukkal. „Gyula alig várta, hogy kezébe vegye az első unokáját, akit még csak képen látott, aztán pedig a másikat is. Mindig mondta a lányoknak, hogy ne is csináljanak a babáknak gyerekszobát, mert úgyis mindig nála lesznek majd a kicsik. Már azt tervezgette, hogyan fogja elvinni őket horgászni és mindenhova, aztán tíz perc alatt minden megváltozott”.

A szünet végén idősebb id. D. Sándor az áldozat egyik lányának arcába vigyorgott, amikor vitték a bv-sek a tárgyalóba. A fiatal anyuka erre csak annyit mondott, hogy a férfi ugyanezt csinálta az előző tárgyaláson is. A folytatásban reagált Éva fia és a volt férje is az asszony állításaira. Előbbi azt mondta, soha nem bántotta a volt feleségét, aki szerinte már jóval korábban összejött K. Gyulával.

Kiabálások voltak, és olyan is, hogy földhöz vágtam a laptopot, telefont, vagy összetörtem a számítógépet, de őt soha nem bántottam. Amikor 2021. január elsején előállt azzal, hogy elmegy, akkor mondtam neki, hogy ennyire hülye te sem vagy. Egy ötven éves ember ugyanis nem megy el csak úgy a vakvilágba. Amikor kérdeztem, hogy mióta tart ez a dolog, akkor azt felelte, hogy már több mint egy éve el akar hagyni

– mondta D. Sándor, hozzátéve, csak a volt neje fantáziájának a szüleménye az, hogy megöléssel, és feldarabolással fenyegették a fiával.

A bűncselekménnyel kapcsolatban azt mondta, hogy nem a fia, hanem ő ment be először az udvarba. Állítása szerint K. Gyula volt az, aki csákánnyal ütötte őket, amikor a kerítésnél álltak, és ő csak saját védelmében szúrta meg a zenészt. A férfi azt mondta, sajnálja, ami történt és nem tudja, hogyan kérjen bocsánatot az áldozat lányaitól.

Az ügyészség életfogytiglant kért D. Sándorra és a fiára is előre kitervelt, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt.