Varga Judit volt kabinetfőnöke: A miniszter félt férje kiszámíthatatlan indulataitól, ezért nem vált el korábban

„Gyakorlatilag a mindennapjaink része volt, hogy azzal szembesültünk, Magyar Péter hogyan próbálja megalázni, az önbecsülésében tönkretenni a feleségét” – nyilatkozta Farkas Vajk, Varga Judit korábbi kabinetfőnöke a Mandinernek. Farkas 2019-2020-ban dolgozott az igazságügyi miniszter mellett, Novák Katalin februári bukásáig a köztársasági elnök kommunikációs igazgatója volt, azóta pedig az Alapjogokért Központ munkatársa.

Mindig érezhető volt rajta egyfajta kisebbrendűségi érzés, sosem tudta feldolgozni, hogy nem belőle lett miniszter

– fogalmazott Magyarról a volt kabinetfőnök.

Bár a kormánypárti lapok az elmúlt napokban számos hasonló állítást megfogalmazó cikket közöltek, abban név nélkül szerepeltek a megszólalók. Farkas Vajk viszont nevét vállalva nyilatkozza, hogy „szem és fültanúi voltunk annak, ahogyan Péter a feleségét szekálja. Sokszor kifejezetten durván beszélt a feleségével, és mindenkinek egyértelmű volt, nem tud uralkodni az indulatain. (…) Judit lelkierejét dicséri, hogy kifelé ezekből semmi sem látszott, és egy-egy ilyen veszekedés után is profin végigcsinálta a programokat, tárgyalásokat.”

A volt kabinetfőnök szerint visszatetsző volt, ahogy Magyar ragaszkodott ahhoz, hogy „az első sorban ülhessen, hogy minél közelebb lehessen a miniszterelnökhöz, még olyan eseményen is, ahova más nem vitt házastársat. Mindent megtettünk, hogy ez így legyen, hogy legalább emiatt ne bántsa Juditot.”

„Folyamatosan járt be a minisztériumba, és próbált rátelepedni a sajtómunkára. Ez persze feszélyezett mindenkit, leginkább Juditot. Egy reggel az akkori sajtófőnök azzal jött hozzám, hogy még 10 óra sincs, de Péter már több SMS-ben ócsárolta a munkáját” – idézte föl.

Farkas ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem látott fizikai bántalmazást, erről nem is beszélt a miniszter, de Magyar „személyiségébe, viselkedésébe és abba, ahogy képtelen kontrollálni az indulatait, ahogy a feleségével mások előtt is viselkedett, tökéletesen beleillik, hogy akár ilyesmire is sor kerülhetett.”

Farkas Vajk szerint Varga Judit azért nem vált el korábban Magyar Pétertől, mert félt tőle, félt attól, hogyan reagál, mit tesz a családjával, mert „tudta, tudtuk, nem beszámíthatóak a reakciói.”

Magyar Péter kedden reggel tette közzé az általa ígért, 2023 januárjában készített hangfelvételt , mielőtt belépett volna a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Belgrád rakparti épületébe, ahol ismét kihallgatják a Völner-Schadl-üggyel kapcsolatban. A lakásukon rögzített felvételen az akkori feleségével, Varga Judit igazságügyi miniszterrel beszélget, állítása szerint azután, hogy Varga azt mondta a kormányról, hogy az egy maffia, amiből nem lehet kilépni.

A kevesebb mint kétperces felvételen Varga Magyar Péter felvetésére Rogán Antallal kapcsolatban azt mondja: „magukat kihúzatták” a Schadl-ügy vádiratából, illetve

javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de azt nem mind tartották be.

„Döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette. Ezzel zsarol több mint egy éve” – reagált Varga Judit a hangfelvételre. A fideszes politikus a volt férjét fizikai és verbális agresszióval is vádolta, amit Magyar rágalmazásnak minősített, és hozzátette, Varga korábban soha nem fogalmazott meg ilyen vádakat, mi több, az osztott szülői felügyeletbe is beleegyezett válásukkor.