A közmédia videófelvételein is látszik Varga Judit és Windisch László a Zeneakadémián

Január 4-én Varga Judit volt igazságügyi miniszter Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökével jelent meg a Zeneakadémián, ahol Bogányi Gergely zongoraművész koncertjét hallgatták meg. Az erről készült fotókat időközben törölték a Facebookról, ezért a Gulyáságyú Média a közmédia koncertfelvételéből összevágott egy videót a párról. Korábban a 444 olvasója fotózta le a párost kézen fogva, majd a Most vagy soha! bemutatóján is együtt látták Vargát és Windischt.

Ez azért vet fel kérdéseket, mert Varga volt 2023 júliusáig az Orbán-kormány igazságügyi minisztere, majd őt jelölték ki a Fidesz európai uniós listavezetőjének. Ez utóbbi megbízatásáról a februári kegyelmi botrány miatt mondott le, de január 4-én még erről szó sem volt. Windisch Lászlóra az Állami Számvevőszék elnökeként vonatkoznak az ÁSZ etikai szabályai. A szervezet etikai kódexe kitér az elfogulatlanság fontosságára, ezen belül pedig kifejezetten a személyes érintettség és az érzelmek szerepére is. A kódex szerint nemcsak az anyagi érdekek, hanem érzelmek is akadályozhatják az elfogulatlan munkát, márpedig az ÁSZ akkor is készített a Fideszről jelentést, amikor Varga még a párt egyik vezető arca volt. Az ÁSZ szerint azonban ez a konkrét eset egyáltalán nem veszélyezteti a független és elfogulatlan tevékenységet.