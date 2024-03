Varga Juditot egy belvárosi hotel bárjában fotózták le az ÁSZ elnökével

Varga Judit volt igazságügyi miniszter, aki a kegyelmi ügy miatt visszavonult a közélettől, és lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról, szombat este egy társaságban töltötte az időt Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével – írta a 444.

Windisch Lászlóról és Varga Juditról a W Budapest ötcsillagos szálloda bárjában fénykép is készült, ahogy kéz a kézben társalognak. A lap megemlíti, hogy az ÁSZ elnökét és a Magyar Pétertől, volt férjétől tavaly elvált ex minisztert nem először látják együtt. A Gulyáságyú Média beszámolója szerint január 4-én egymás mellett ültek a Zeneakadémián, ami még jóval Varga Judit lemondása előtt történt, amikor még aktív fideszes politikus volt. A 444 szerint kormánypárti körökben mutatkoztak már együtt a lemondás előtt is.

A 24.hu úgy tudja, hogy a kapcsolat már a tavaly, év közepén kezdődött.

A lap kitér arra is, hogy Windischre, mint az Állami Számvevőszék elnökére vonatkoznak az ÁSZ etikai szabályai is. A szervezet saját etikai kódexe kitér az elfogulatlanság fontosságára, ezen belül pedig kifejezetten a személyes érintettség és az érzelmek szerepére is. A kódex szerint nemcsak az anyagi érdekek, hanem érzelmek akadályozhatják az elfogulatlan munkát, márpedig az ÁSZ akkor is készített a Fideszről jelentést, amikor Varga még a párt egyik vezető arca volt.

A lap meg is kérdezte az ÁSZ-t, hogyan tartják ezt összeegyeztethetőnek az etikai kódex rendelkezéseivel a magánéleti kapcsolatot.

Az Állami Számvevőszék elnöke sem most, sem korábban nem keverte össze a munkáját a magánéletével. Munkáját a jogszabályi előírásoknak megfelelően, részrehajlás és elfogultság nélkül végzi és végezte, összeférhetetlenségi ok sem most, sem korábban nem állt fent.

írta a szervezet, és hozzátették azt is, hogy az Állami Számvevőszék elnöke a magánéletét érintő kérdésekről sem most, sem a jövőben nem kíván nyilatkozni.