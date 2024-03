Aggódhatnak a csepregi horrorszülők, akik elsorvasztották a kétéves kisfiukat

Nem sok jóra számíthatnak a másodfokú tárgyaláson a csepregi horrorszülők, akik verték és halálra éheztették a kétéves kisfiukat. A Győri Fellebbviteli Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a táblabírság hagyja helyben az anya 18 és az apa 16 éves fegyházbüntetését. A kisfiú gyakorlatilag elsorvadt, és mindössze nyolc kiló volt, amikor meghalt.

A fellebbviteli főügyészség közleménye szerint a házaspár az öt gyermekével élt, és az anya a hatodik gyermekkel volt várandós. A szülők lánccal bezárták éjszakára egy szobába az idősebb, kettő és öt év közötti négy gyermeküket. Egy 160 x 200 centis ágyon aludtak mindannyian, s reggelig nem engedték ki őket.

A szülők nem takarították rendesen a kicsik szobáját, emiatt az szeméttel, rothadó ételmaradékkal, vizelettel és széklettel volt szennyezett. A 2019 nyarán, súlyos testi fogyatékossággal született kisfiukat gyakran ütötték, és legalább négy hónapon keresztül éheztették a halála előtt.

Gyakran az ágyról leesve, ruha nélkül töltötte a padlón az éjszakát. Előfordult, hogy az anya simán belerúgott a földön fekvő kisfiúba. A gyerek nem tudott önállóan enni, és szilárd táplálékot fogyasztani. Ennek ellenére hónapokig nem adtak neki megfelelő ételt.

A már ülni sem tudó, legyengült gyermek gennyes tüdőgyulladást kapott, azonban szülei nem vitték el orvoshoz, aminek következtében néhány nap múlva meghalt. A szülők ezt csak másnap délelőtt tízkor vették észre, hogy a gyerekük már nem él.

A Szombathelyi Törvényszék februárban az anyát 18 év fegyházra, az apát 16 év fegyházra ítélte különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt. Az ítélettel megvonták mindkét szülői felügyeleti jogait, továbbá véglegesen eltiltották őket minden olyan foglalkozástól, amelynek során 18 év alatti nevelését, felügyeletét, gyógykezelését végeznék.

A bíróság az ítéletben megállapította: a szülők fizikailag és érzelmileg is elhanyagolták a gyermeket, nem vitték orvoshoz, amikor bakteriális fertőzés miatt gennyes tüdőgyulladásban szenvedett, a kisfiú végletesen legyengült állapota hozzájárult a halálához. A törvényszék azt is kifejtette, hogy az emberölés bűncselekménye mulasztással is megvalósítható.

Az ölési szándékot pedig alátámasztotta az anya korábbi vallomása, amelyben az asszony azt mondta:

elhatároztam, hogy nem törődöm vele, és tudtam, hogy ebbe bele fog halni

A vádlottak és védőik fellebbeztek az ítélet ellen. A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint a büntetés szükséges és arányos, ezért az ítélet helybenhagyását kérték.