Tarlós István nem utálta Vitézy Dávidot, de különböző okok miatt idegenkedett tőle

A Hír TV Napi Aktuális című műsorának vendége volt kedd este Tarlós István, a Telex által szemlézett beszélgetés témáját természetesen az immár háromszereplőss főpolgármester-választás és az ahhoz kötődő kampány szolgáltatta.

Az ellenzék által támogatott jelenlegi vezető Karácsony Gergelyről régóta tudni lehetett, hogy újraindul, a Fidesz részéről viszont csak a múlt héten lett hivatalos, hogy Szentkirályi Alexandra lesz a jelölt. Hozzájuk csatlakozott kedden Vitézy Dávid, akit egy független jelölőszervezet mellett az LMP támogat. Hármuk közül Tarlós az egykori helyettese, Szentkirályi mellett lobbizott, emlékeztetve egyúttal, hogy „Alexandrát ő vitte be először a köztudatba”. Tarlós dicsérte Szentkirályi kommunikációs képességeit, valamint azt emelte még ki, hogy a jelöltek közül nyilvánvalóan neki a legnagyobb a lobbiereje, amit Budapest érdekében bevethet, hiszen ő a kormány jelöltje.

Karácsonyról és Vitézyről már nem volt ilyen jó véleménnyel Tarlós, aki szerint a jelenlegi főpolgármester „fényesen nem vált be”, Vitézy pedig nehezen fogja lekaparni magáról, hogy fideszes, ami a szavazatok számán is meglátszódhat. Az egykori főpolgármester megjegyezte azt is, hogy kommunikáljon bármit is a jelölt, a négyes metró megvalósításában Vitézynek „olyan nullához közeli szerepe volt”. Mindezek ellenére állítása szerint ő nem utálja Vitézy Dávidot – dacára annak, hogy hivatali ideje, hosszú évek közös munkája során elterjedtekek ilyen híresztelések a városházán.

„Dávidot én nem utáltam, csak különböző okok miatt idegenkedtem tőle

– adott sejtelmes választ a spekulációkra.