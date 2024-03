Szentkirályi Alexandra a Fidesz főpolgármester-jelöltje

„A Fidesz budapesti választmánya ma felkért, hogy fogadjam el a főpolgármester-jelöltséget” – jelentette be Szentkirályi Alexandra csütörtök délután a Facebookon.

A bejelentésről szóló videóban a kormányszóvivő a többi közt arról beszélt, hogy szerinte ma a főváros „Gyurcsány Ferenc fogságában van”. Mint fogalmazott:

A nemzet fővárosa olyan főpolgármestert érdemel, aki nem a kormány ellen harcol, hanem együttműködik a kormánnyal a budapestiek gyarapodásának érdekében.

Az ATV már a múlt hétvégén biztosra vette Szentkirályi jelöltségét, miután az elmúlt hónapokban számos más név is keringett a Fidesz lehetséges főpolgármester-jelöltjeként, a kormányközeli Magyar Nemzet például négyet is bedobott február közepén: a lap azt írta, hogy Wintermantel Zsolt volt újpesti polgármester, Sára Botond budapesti főispán, Fürjes Balázs volt államtitkár és Kubatov Gábor pártigazgató, FTC-elnök neve is felmerült Karácsony Gergely kihívójaként.

A 36 éves kormányszóvivő februárban egy Kormányinfón még azt mondta: hozzá semmilyen felkérés nem érkezett, a kormányszóvivői feladatokra koncentrál.

Szentkirályi Alexandra 2014 és 2019 között Tarlós István akkori főpolgármester egyik – humán ügyekért felelős – helyettese volt, 2020-tól a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos, kormányszóvivő.

A végső szót Szentkirályi Alexandra jelöltségéről, amelyet a Fidesz budapesti választmánya egyhangú döntéssel támogatott, a Kövér László vezette országos választmány hozza majd meg.