Pontokba szedte a MOK, mi a baj az ügyeleti rendszerrel

A MOK háziorvoscsoportja ismét 25 pontba szedte, és március elején elküldte az egészségügyi kormányzatnak az átalakított háziorvosi ügyeleti rendszerrel kapcsolatban megoldandó problémákat – írja hétfői cikkében a Népszava.

A lap emlékeztet: a kamara tavaly áprilisban is jelezte az új ügyeleti rendszerrel kapcsolatos aggályaikat, ám arra nem kaptak hivatalos reagálást. Február utolsó napjaiban Porcsalmán az ügyeleti ellátást követően meghalt egy egyéves kisfiú, és a MOK a sajtóhírek és egyéb információk begyűjtése után úgy véli, felmerül a rendszerhiba lehetősége.

A Népszava kiemeli a MOK 25 pontjának legfontosabb elemeit. Így például a korábbiaknál harmadával kevesebb ügyeleti pont működik, ez több helyen megnövekedett várakozást, hosszú betegsorokat vagy indokolatlan mentőküldést okoz. Mint írják, sokszor 1,5–2 órát is kénytelenek várni lázas gyerekükkel a szülők, mire orvossal találkozhatnak. Megoldásként azt javasolja, a MOK, hogy az ünnepnapokon több ügyelet működjön párhuzamosan dolgozó orvosokkal és teljes személyzettel.

Kiderült az is, hogy az ügyeleteket kiszolgáló informatikai szoftverek és eszközök lassúak, az orvosok nem jutnak hozzá a betegellátásához nélkülözhetetlen adatokhoz, például laboreredményekhez, kiváltott és rendszeresen szedett gyógyszerekhez. Azt is kérik a tárcától, hogy minden ellátó külön vizsgálóban dolgozhasson, jelenleg ugyanis számos esetben méltatlan körülmények között kell fogadniuk a betegeket. Példaként a győri ügyeleti pontot említik, ahol a két felnőtt rendelőt csak egy függöny választja el. Az orvosi kamara szerint a terepen gyakran okoz problémát, hogy a gyermekellátásban járatlan szakemberek kényszerülnek gyerekek ellátására. A MOK szerint gyakori, hogy eszméletlen beteg ellátásához, balesetekhez az alapellátási ügyeleti autót küldi ki a Irányító Csoport, mert nincs elegendő esetkocsi a környéken. S bár a gyakorlatban, ha jelzik, hogy a feladat meghaladja a háziorvos kompetenciáját , indítanak segélykocsit is a helyszínre, ám 20–40 percig is eltarthat mire az odaér.

A kamara a „problématérképén” azt is jelzi, hogy az ügyeleti autókon szolgálatot teljesítő sofőrök egy része túlterhelt, túl fáradt, és ez veszélyezteti a kivonuló orvos biztonságát. A halottvizsgálat új szabályai is okoznak visszásságokat, ezért azok pontosítását kéri a köztestület – írja a Népszava.