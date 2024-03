Nem tettek le a 18 éven aluliak energiaital-tilalmáról a kormánypárti képviselők

Hollik István fideszes és Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő még október elején jelentette be, hogy megtiltanák a 18 éven alattiaknak az energiaital vásárlását és fogyasztását, és az erről szóló javaslatot eljuttatják a frakciószövetségükhöz is. Azóta öt hónap telt el, de mivel semmilyen jele nem volt annak, hogy az ügyben előrelépés történt volna, a 24.hu megkereste a két képviselőt arról, fenntartják-e a javaslatukat.

Válaszaik alapján nem úgy tűnik, hogy meghátráltak volna. Mint írták,

az elmúlt hónapokban egyeztetéseket folytattunk kormányzati, orvosszakmai és családvédelmi civil szervezetekkel. Az egyeztetések megerősítették bennünk a javaslat szükségességét.

Kérdeztük őket arról is, hogy várhatóan mikor teszik le a kormány asztalára a javaslatot, vagy viszik az Országgyűlés elé, de erre nem kaptunk választ.

A Fiatal Családosok Klubja lapunknak megerősítette, hogy január elején hívták őket egyeztetésre a képviselők, a találkozón rajtuk kívül több szervezet is jelen volt. Arra a kérdésre, hogy milyen konkrét részleteit ismerték meg a javaslatnak, a Ficsak úgy felelt, azt tudták meg kicsit részletesebben, ami a sajtóban is megjelent. Az egyesület támogatja is a javaslatot.

Évek óta kezdeményeztük már, hogy az energiaitalok árusításával foglalkozni kell, hiszen rendkívül káros a kiskorú gyermekek egészségére. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezekhez a termékekhez való hozzáférés törvényi szabályozására van szükség

– jelezték.

Hozzátették azt is, ismertették a képviselőkkel annak a közvélemény-kutatásnak az eredményeit, amiben ezer családot kérdeztek meg az egészséges táplálkozás és a szülői tudatosság témakörében. A Ficsak szerint „az eredmények is azt bizonyítják, hogy a társadalom nem közömbös az energiaitalok gyermekek számára káros hatásaival kapcsolatban. A szülők 98 százaléka egyetért a szigorítással, hogy kiskorú gyerekek számára ne legyenek elérhetőek a kereskedelmi forgalomban lévő energiaitalok.”

Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom elnöke a 24.hu-nak azt mondta, a két képviselő egyeztetett vele, ő pedig támogatja a javaslatot, de „nem mint Három Királyfi, mert a mozgalom csak abban a témában szólal meg, hogy mindenkinek annyi gyereke szülessen, amennyit szeretne.”

Skrabski azt is megjegyezte, őt nem kellett győzködni a javaslatról, mert a saját gyerekének sem ad energiaitalt, ugyanis tájékozódott a negatív hatásairól.

Említésre méltó, hogy időközben Romániában betiltották a 18 éven aluliak számára az energiaitalok vásárlását.

Ott az energiaitalokat úgy definiálták, mint „italok, amelyek a szénhidrátok, vitaminok és ásványi anyagok mellett a központi idegrendszert stimuláló szereket (koffeint, taurint, karnitint, guaranát, glükuronolaktont) tartalmaznak.” Ehhez képest a – tilalom ellen lobbizó – Magyar Energiaital Szövetség értelmezése szerint energiaital „az a kereskedelmi forgalomban kapható ital, amelynek energiatartalma meghaladja a 34 kcal/100 ml mennyiséget, és koffeintartalma meghaladja a 30 mg/100 ml mennyiséget és vitaminokat, valamint energetizáló összetevőket tartalmaz.”

Az tehát már most látszik, hogy nem mindegy, milyen lesz a javaslat megfogalmazása, a fenti két definíció ugyanis nem fedi egymást. Az esetlegesen tiltott termékek listája azon múlik, hogy a törvényhozók mit értenek energiaital alatt.

A Romániában elfogadott törvény kiterjeszti a tiltást az italautomatákra és online kereskedelemre, valamint az egészségügyi és oktatási intézményekre is. A törvény az energiaitalok árusítását és reklámozását is megtiltja a kórházak és iskolák egy kilométeres körzetében.

Itthon ugyanakkor felmerülhet opcióként, hogy dohányboltokba terelik az energiaitalokat. Így az üzletekre nem róna plusz terhet, hogy elkérjék a személyi igazolványt a fiataloktól, és mivel a dohányboltokba egyébként is csak 18 éven felüliek léphetnek be, nem kellene az eddigieken felül plusz ellenőrzést végrehajtani. Ezzel az energiaitalok népszerűségének is gátat lehetne szabni, hiszen a kiskorúak nem találkozhatnának a termékekkel a szupermarketekben.

Hogy az energiaitaloknak mennyire károsak a fiatalok egészségére, arról megoszlanak a vélemények, de jótékony hatásúnak semmiképp sem lehet nevezni őket. A legnagyobb gond akkor van, ha túlzásba viszik a gyerekek a fogyasztását. Ebben az esetben súlyos mellékhatások is jelentkezhetnek, erről ebben a cikkben írtunk bővebben.