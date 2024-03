Traktorok nélkül tüntet maroknyi gazda a fővárosban

Cikkünk frissül…

Háromnapos tüntetést hirdettek a hétvégére a fővárosba a gazdák és a méhészek, aminek tetőpontjaként vasárnap traktorokkal tervezték megszállni a belvárost. Az Index tudósítása szerint ugyanakkor mindössze 30 ember és egy traktor várakozott a Népligetben a hivatalos kezdés előtt. Innen indultak meg a résztvevők a Parlament épülete felé – bár a hatóságok nem engedélyezték, hogy a traktor is útra keljen, így ki gyalogosan, ki autóval tette meg az utat az Idősebb Antal József rakpartig, ahol végül nagyjából százan gyűlhettek össze.

Néhány molinó és tábla is előkerült, az egyiken az a követelés volt olvasható, hogy Magyar Péter kapjon némi adáspercet a közmédiában is.

A tüntetést azért hozták tető alá, mert – az egyik szervező, Kernbaum Anita somogyi gazdálkodó szerint – a kis- és közepes vállalkozásoknak egyre nagyobb kihívást jelent már csak az is, hogy talpon maradjanak, a gazdák végső elkeseredettségükben döntöttek úgy, hogy utcára vonulnak. Sokuk Kernbaum szerint feltélte a tartalékai nagyrészét, és az átlagos terméssel számolva az idei év is veszteséges lesz számukra, mivel a felvásárlási árak alacsonyak, a költségek pedig folyamatosan emelkednek. „A támogatások kiszámíthatatlansága tovább súlyosbítja a helyzetet. Az érdekvédelmi szervezetek nem tesznek megfelelőt az érintettekért, ezért most a gazdák és méhészek közös erővel kell kiállnunk a jogainkért és a megélhetésünkért” – nyilatkozta korábban a szervező. A gazdák egy 12 pontos követelési listát is összeállítottak a hét folyamán.

A tüntetők Nagy István agrárminiszterrel akarnak találkozni az Országháznál, de az Országos Méhészeti Egyesület vagy a Mézkiszerelő Üzem vezetőivel is szívesen egyeztetnének. Maga az agrárminiszter a tüntetők aggályaival kapcsolatban korábban azt mondta, hogy a magyar gazdág nagyon jól tudják, hogy a kormány mellettük áll, korábban nem látott mértékű pénzügyi források kifizetésével, kamattámogatott hitelekkel és az adminisztrációs terhek csökkentésével segíti őket, Éppen ezért szerinte a mostani megmozdulás valójában a baloldal ármánykodása. „Közeledik a kampány, a Gyurcsány-vezette dollárbaloldal pedig politikai akciókat szervez, teszik ezt úgy, hogy a baloldal az agráriumban is mindig a külföldi érdekeket képviselte” – jelentette ki a miniszter.

Nagy István gondolatai aztán a demonstráció során is előkerültek, miután kisebb konfliktus alakult ki a tüntetés résztvevői között. A helyszínen ugyanis feltűnt az a kaszást ábrázoló bábu is, ami gyermekvédelmi és más kormánykritikus tüntetésekről lehet ismerős sokaknak. Az Index szerint az egyik tüntető ezt meglátva azt mondta, most már biztos abban, hogy a gazdatüntetés mögött a „balmoslék genderlobbista álellenzék áll”. Kijelentését felhördülés követte a többiek részéről, de Kernbaum Anita is úgy reagált minderre a lap szerint, hogy „ez őrültség, a mai egy valódi civil tüntetés, ez a nő hülyeséget beszél”.

A tüntetésen felszólalt Bencze János jobbikos országgyűlési képviselője is felszólalt, aki amellett, hogy méhész, a szervezők szerint hitelesen képviseli az ügyüket, ezért fogadták el a megkeresését.