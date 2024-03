Sulyok Tamás rábólintott Svédország NATO-csatlakozására

Bő egy héttel azután, hogy az Országgyűlés megválasztotta, első hivatali napján Sulyok Tamás meghozta az első államfői döntését: a Sándor-palota közlése szerint a köztársasági elnök kedden ellenjegyezte az Országgyűlés 2024. február 26-án hozott, Svédország NATO-csatlakozásáról szóló döntését.

Ahogy Sulyok megválasztásáról, úgy a svédek NATO-csatlakozásáról is múlt hétfőn határozott (hosszú idő után) az Országgyűlés. A csatlakozási szerződés kihirdetésére 188 képviselő szavazott igennel, a Mi Hazánk fél tucat képviselőjét leszámítva minden jelenlévő támogatta a ratifikációt.

Novák Katalin lemondása után Kövér Lászlóhoz kerültek ideiglenesen az államfői feladatok, így annak is megvolt a reális esélye, hogy végül neki kell a végső aláírást adni a svéd csatlakozáshoz, annak ellenére is, hogy korábban arról beszélt, hogy ő maga nem támogatja Svédország tagságát. Kövér végül nem került kellemetlen helyzetbe: mivel Novák lemondásáról néhány perccel előbb döntött a parlament, így ebben a döntésben sem vett részt ideiglenes államfőként, majd pedig a törvény aláírását is meghagyta Sulyok Tamásnak.