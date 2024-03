Fizetős lesz: aláírásgyűjtés a XII. kerületben a Tamás Áron Iskola fenntartóváltása miatt

A múlt héten tájékoztatták az érintett szülőket arról, hogy a XII. kerületi Tamás Áron Általános Iskola és Gimnázium átkerülhet a Gábor Dénes Főiskola fenntartása alá. A szétküldött levélben az állt, hogy a Gábor Dénes Egyetem magánintézmény, 2023 óta egyetem, alapvető profilja az IT képzés. 2024. év végére tervezik elkészíteni a tantestület bevonásával a pedagógia programjukat, mely „módszertani, tartalmi megújulást, az infrastruktúra megújulását jelentené”.

A levél szerint az iskola fizetős lesz majd, de sem a jelenleg itt tanulóknak, sem 2024. szeptemberében iskolát kezdőknek nem kell fizetniük.

A váratlanul bejelentett fenntartóváltás felháborodást okozott szülők körében, a civilek pedig aláírásgyűjtésbe kezdtek azért, hogy az iskola ne kerüljön az egyetemhez.

A Blikk beszámolója szerint hétfő reggel a Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium előtt az odaérkező szülők között kézről kézre jártak a tollak, hogy támogassák a tiltakozást.

Az Élhető Hegyvidékért Egyesület aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy az iskola továbbra is elérhető maradjon minden kerületi diák számára.

Balla Judit, az egyesület elnöke szerint nem azzal van a baj, hogy magániskola nyílna a kerületben, hanem azzal, hogy emiatt megszűnne egy jól működő, mindenki által szeretett ingyenes intézmény: „lesz egy fizetős magániskola, amiről semmit nem tudunk, néhány szépen hangzó ígéreten kívül”.

Bár az egyetem honlapján olvasható egy dokumentum, amely az átvételről szól, Novák István, az egyesület elnökségi tagja szerint hivatalos értesítést senki sem kapott.

– vélekedett Novák.

A Blikk megkereste az ügyben Pokorni Zoltánt, a kerület polgármesterét.

Számomra a közfeladatot ellátó oktatási intézmények tandíjkötelessége mindig is vörös posztó volt. Egyházak, sőt egyetemek is vettek át már köznevelési intézményeket, de a tandíjmentesség mindenhol megmaradt. Egyetértek Fonti Krisztina alpolgármesterrel abban, hogy a Tamási jövőjével kapcsolatban az önkormányzat számára a szülők és a pedagógusok véleménye a döntő. De az biztos, hogy a most odajárók, a körzetes családok, a német nemzetiségi tanulók és a Hegyvidéken élők a jövőben sem fizethetnek tandíjat a Tamásiban.

Elvi és gyakorlati problémákat látok az ügyben. Az első és legfontosabb a tandíj kérdése. A másik, hogy egy területi feladatokat ellátó iskola profilját meg lehet-e ennyire szűken határozni. Kétségtelen, hogy ma a műszaki és IT végzettség jelenti a legmagasabb várható kezdő és életjövedelmet. Az is kétségtelen, hogy a magyar iskolarendszer gyengén teljesít műszaki, természettudományos képzés tekintetében, jó lenne ezen erősíteni. De az ellenkező véglet, a nyelvi és humán kompetenciák sem válhatnak másodlagossá.