Állami iskola fenntartását venné át a Gábor Dénes Egyetem a XII. kerületben, 100-150 ezres tandíjra lehet számítani

A Gábor Dénes Egyetem a 2024/25. tanév kezdetétől átvenné az államtól a XII. kerületi Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fenntartói jogát – értesült a 24.hu egy szülőtől. A hírről a Telex és a Népszava is beszámolt, miután a szülők már egy tájékoztató levelet is kaptak. Ebben a többi között arról írnak, hogy a Gábor Dénes Egyetem magánintézmény, 2023 óta egyetem, alapvető profilja az IT képzés. 2024. év végére tervezik elkészíteni a tantestület bevonásával a pedagógia programjukat, mely „módszertani, tartalmi megújulást, az infrastruktúra megújulását jelentené”.

A levél szerint az iskola fizetős lesz majd, de sem a jelenleg itt tanulóknak, sem 2024. szeptemberében iskolát kezdőknek nem kell fizetniük.

Hozzátették: az iskola a 2025. szeptemberétől felvett diákok esetén fizetős lesz (kedvezmény járhat szociális háttér és tanulmányi eredmények alapján), „egyelőre csak egy irányár, de amire számítani lehet: 100-150e Ft/hó.” Az eljárás állítólag a jövő héten indul el, az indulástól kezdve 15 napjuk van a szülőknek, tanároknak kérdéseket feltenni és véleményt formálni, valamint egyértelműen kinyilvánítani, hogy támogatják a fenntartóváltást, vagy sem.

Kerestük a XII. kerületi önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy mi a kerület vezetésének álláspontja az ügyben. A válaszból kiderült, hogy Fonti Krisztina alpolgármester, a kormánypárt polgármesterjelöltje ott volt tegnap a szülői választmányi ülésen, fel is szólalt, és Facebook oldalán egy bejegyzés tett közzé a történtekkel kapcsolatban.

Ajánlatot kapott az iskola, hogy állami, tankerületi intézményből egyetemi gyakorló iskolává válhat a Gábor Dénes Egyetem mellett. Ez volt a tegnapi szülői választmányi ülés témája. A szülői fórumra elmentem és elmondtam, hogy a családok és a pedagógusok által kialakított álláspontot fogjuk képviselni az ügyben

– írta Fonti. Az alpolgármester egy hozzászólásában még azt is megjegyezte, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonú és az is marad majd.

