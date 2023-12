Ezért lódul meg időnként az illegális határátlépések száma

A rendőreink és a határőreink csak a legelismerőbb szavakat érdemlik, mindent megtesznek, mondta Orbán, de a migránsok néha így is átjutnak. Azt nem fogadja el, hogy a határvédelem tekintetében bármilyen ingadozás lenne, szerinte az februárban is ugyanúgy teljesített, mint most.

Annyit nyújtunk, amit tudunk.

A másik probléma, hogy ez a határzár csak Szerbia irányában zár, ám a horvátok elbontották a határkerítést a schengeni csatlakozás miatt. A szerb-magyar határkerítés pedig romániai irányból kikerülhető, ezekből a jelenségekből áll össze, hogy időnként meglódul az illegális határátlépések száma.