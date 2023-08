Nem tartott sokáig a forint erősödése

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel. Az euróval szemben 386,8 körül kezdte a napot a magyar fizetőeszköz, ami nagyjából megegyezik a szerda esti szinttel. A dollárral szemben most 355,2 körül jár a forint, míg az angol font 452,5 forintba kerül.

A Portfolio értékelésében azt írja, tegnap a meglepően rossz GDP-adat után is megpróbált erősödni a forint, és 385 közelében is volt a jegyzés, de nem tart ki a jó hangulat: estére már le is dolgozta javulása nagy részét a forint.

Éves alapon a második negyedévben 2,4 százalékkal csökkent a GDP Magyarországon, ami jelentősen alulmúlta a várakozásokat. A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,3 százalékkal elmaradt az előző negyedévhez képest, ezzel negyedik negyedéve zsugorodik a gazdaság, vagyis egy éve van technikai recesszióban Magyarország.

A 2,3 százalékos visszaesést mutató magyar adat a harmadik legrosszabb az egész EU-ban: