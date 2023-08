Valaki meghekkelte az Igazságügyi Minisztérium egyik weboldalát

Péntek reggel feltörték az egyik kormányzati weboldalt, írja a Telex. A lap egyik olvasója szúrta ki, hogy az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó fogyasztóvédelmi portál egyik aloldalát, a Jogsértést elkövető webáruházak adatbázisát meghekkelte valaki. A linkre kattintva az adatbázis helyett egy cigiző fiatal képe és egy lobogó román zászló ugrik fel, továbbá az alábbi szöveg olvasható:

sziasztok barataim es nem barataim. lenishun ujra lecsapott mos pedig ejen a csodas oldalon! :DDDD Cool szarvas zoltan fejere miert esett ra szekreny mostan? eljen telex.hu tesverek.

A hekkerek egy letölthető adatbázisfájlt is feltöltöttek.

A Google által mentett verzió szerint az oldal csütörtök kora este még rendben működött. A Telex jelezte a problémát a minisztériumnak, így az oldalra kattintva már csak egy hibaüzenet jelenik meg. Mindenesetre a Wayback Machine megörökítette a hekker munkáját, melyet ide kattintva lehet megcsodálni.

A hekkerek az utóbbi időben valamiért szeretnek a Telexre utalni az üzeneteikben: tavasszal a közoktatási KRÉTA, majd a felsőoktatási Neptun tanulmányi rendszer ellen követtek el hekkertámadást, ahol a kormánykritikus és trágár üzenet mellett az online hírportálra is hivatkozta, azt sugallva, hogy közük van a támadáshoz. Ez akkor is teljesen alaptalan volt, és a mostani esetben is az.