60 millióval támogatta Orbán polgári körének alapítványát a Szerencsejáték Zrt.

Rekordösszegű, bruttó egymilliárd forintnyi szponzorpénzt osztott ki júliusban a Szerencsejáték Zrt. támogatásokról döntő leánycége, írja a hvg.hu.

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. oldalán fellelhető tízes lista szerint a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz ment a legtöbb állami pénz, összesen 630 millió forint. Hogy pontosan mire mennek el az állami pénzek, az ezúttal sem derült ki, hiszen a támogató ezt sosem jelzi a havi támogatási listán.

Az alapítványi formában működő Magyar Turisztikai Szövetség visszatérő, kedvelt támogatottja az állami lottócégnek. Az alapítvány tagjai ezer szállal kötődnek a turisztikai ágazat kormányzati szervéhez, a Magyar Turisztikai Ügynökséghez (MTÜ): az alapítvány kuratóriumi elnöke Princzinger Péter 2017-ig az MTÜ vezérigazgató-helyettese volt, kuratóriumi tag Könnyid László, aki szintén volt az MTÜ vezérigazgató-helyettese. Kuratóriumi tag Somlyai Zoltán is, aki a kormányfő vejének, Tiborcz Istvánnak a szállodamenedzsere.

Júliusban 60 milliót kapott a Szövetség a Nemzetért Alapítvány, amely az első, 2002-ben alakult polgári körből kinőtt civil szervezet. Az első polgári kört a 2002-es választási vereség után maga Orbán Viktor hozta létre Szövetség a Nemzetért Polgári Kör néven, melyhez Makovecz Imre Kossuth-díjas építész és a Jobbik későbbi elnöke, Vona Gábor is csatlakozott. A Szövetség a Nemzetért Alapítvány már korábban is kapott ilyen támogatást, például 2019-ben, szintén 60 milliót. Ők tartják fenn a Polgárok Házát, és korábban jelentős összegeket kaptak a Fidesz pártalapítványától is. A polgári körök történetét az alapításuk tízéves évfordulójának alkalmából az alábbi cikkünkben mutattuk be.

A Lupa Strand Kft. 30-, a Magyar Zene Házát működtető cég 10 millió forinttal lett gazdagabb. Ötmillió forint támogatásban részesült a Férfiak Klubja Nonprofit Kft., amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának a fontosságára.