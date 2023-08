„A csecsemők számára a legmegfelelőbb az anyatejes táplálás” – ezt válaszolta a Belügyminisztérium egy anyának a dráguló tápszerekről

Virágh Kitti bizonyos tápszerek árának emelkedéséről kérdezett, mire a tárca a válaszlevelében hosszan részletezte a szoptatás fontosságát. Az édesanya nem elégedett meg a válasszal és visszaírt a belügynek.

A csecsemők egészséges fejlődése kiemelkedő társadalmi és egészségpolitikai érdek – ezzel a mondattal kezdi levelét a Belügyminisztérium helyettes államtitkára annak az édesanyának, aki július elején közel hétezer aláírást vitt a minisztérium épületéhez azt követelve, hogy állítsák vissza a csecsemőtápszerek támogatását.

Virágh Kitti magánakciója előtt még májusban megkereste Novák Katalin köztársasági elnököt is, hogy arról érdeklődjön, miért kellett több tápszer támogatását jelentősen csökkenteni. A Sándor-palota azonban azt írta vissza az anyának, hogy a köztársasági elnöknek jogszabályi felhatalmazás hiányában „segítő szándéka ellenére” nincsen lehetősége arra, hogy a konkrét ügyet kivizsgálja, azzal kapcsolatosan intézkedéseket tegyen vagy kezdeményezzen, az illetékes hatóságok és szervezetek számára kérést vagy utasítást fogalmazzon meg, ezért a levelet továbbították az ügyben illetékes Belügyminisztériumhoz. A tárca június 23-ai keltezéssel írta meg a válaszát, amely július 12-én érkezett meg Virágh Kitti e-mail fiókjába.

A Bidló Judit helyettes államtitkár által szignózott és a lapunkhoz is eljutott levél első részében hosszan taglalják az anyatejes táplálás fontosságát, és emlékeztetik az anyát,

bizonyított tény, hogy a csecsemők számára legmegfelelőbb az anyatejes táplálás, mivel az anyatej minden olyan tápanyagot tartalmaz, amire a csecsemők megfelelő fejlődéséhez szükség van, ezért kiemelt jelentősége van a gyermek testi és szellemi fejlődésében, illetve több betegség megelőzésében.

A tárca azt is fontosnak tartotta leírni, hogy „az egészség megőrzését már a születés pillanatától meg lehet alapozni az anyatejes táplálással”, és ezért fontosnak tartják, hogy már a várandósság alatt kezdődjön el a szoptatásra való felkészítés.

A helyettes államtitkár a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért kutatására hivatkozva azt írja, Magyarország nemzetközi szinten is az élvonalba tartozik az anyatejes táplálás terén, ebben pedig a védőnőknek van jelentős szerepe. A nemrég államosított védőnői ellátás kapcsán kiemelték azt is, hogy „tízből kilenc magyar ismeri a védőnői szolgálatot, és a válaszadók 27 százaléka még azt is tudja, hogy Magyarországon már több mint 100 éves múltra tekint vissza a szervezet.”

A levél ezt követő részében továbbra sem a tápszerek problémájára (vagyis az anya megkeresésének tényleges tárgyára) tértek ki, hanem folytatják az értekezést az anyatejes táplálásról. Azt írják,

rendkívül fontos és elsődleges, hogy minden csecsemő hozzájuthasson a számára leginkább megfelelő természetes táplálékhoz, az anyatejhez, ezért, ha az édesanya szoptatással nem tudja biztosítani a szükséges mennyiségű anyatejet a kisbabája számára, az egészségbiztositás meghatározott feltételek mellett támogatást nyújt az anyatej árához.

Csak ezek után tér ki a levél az eredeti problémára, a tápszerre, és felhívja az anyuka figyelmét arra, hogy a kormányzat hosszú ideje biztosít társadalombiztosítási támogatást az anyatej mellett csecsemő- és gyermektápszerekhez is. Mint írják, az egészséges csecsemők számára jelenleg is több mint 20 anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszer érhető el támogatással, emellett a nem egészséges csecsemők részére is rendelkezésre áll támogatottan több speciális gyógyászati célra szánt tápszer.

A gyártók kérték a támogatás csökkentését

A levél második része foglalkozik érdemben az egyes tápszerek drágulásának kérdésével. A Belügyminisztérium ennek kapcsán azt írja, a tápszergyártók az elmúlt években jelezték, hogy „a több mint tíz éve változatlan áron támogatással elérhető tápszereik esetében olyan helyzet állhat elő, melyben bizonytalanná válik a csecsemőtápszerek támogatással történő további forgalmazása, emiatt áremelési kérelmet nyújtottak be az egészségbiztosítóhoz, melyben egyidejűleg kérték a támogatási szint csökkentését.”

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) több alkalommal egyeztetett a tápszereket forgalmazókkal – írják, hozzátéve, hogy

a gyártók áremelési kérelmei a 170–270 százalékos mértéket is elérték.

A NEAK a benyújtott áremelési kérelmeket megvizsgálva csak „a valóban indokolt esetekben tette lehetővé egyes tápszerek árának emelését az infláció mértékéhez igazodóan annak érdekében, hogy azok továbbra is támogatással legyenek elérhetők a piacon.”

Gulyás Gergely a július 6-ai kormányinfón erről azt mondta, négy tápszer esetén volt áremelkedés, ezekből a tápszerekből hiány volt. A gyártók azt vállalták, hogyha ezek a tápszerek átkerülnek a legalacsonyabb, vagyis a 25 százalékos támogatási kategóriába, akkor az érintett termékek továbbra is elérhetők maradnak itthon. „Azzal álltunk szemben, hogy vagy megengedjük az áremelkedést, vagy nem lesznek elérhetőek ezek a tápszerek” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Belügyminisztérium Virágh Kittinek írt levelében ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, továbbra is valamennyi támogatott csoportban elérhetők olyan termékek, amelyeknek az ára nem változott az elmúlt időszakban. Úgy érvelnek, hogy a jelenleg támogatott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek átlag térítési díja 2500 forint, így támogatással még mindig kedvezőbb áron jutnak hozzá a szülők a csecsemőik számára szükséges tápszerekhez, mintha a közforgalomban elérhető, társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező tápszereket vásárolnák meg.

Az anya visszaszólt

Virágh Kitti úgy döntött, nem hagyja szó nélkül a Belügyminisztérium levelét, és válaszolt a tárcának. A lapunknak is elküldött válaszlevelében azt írta, sok édesanya nem is tud arról a lehetőségről, hogy lehet anyatejet felvennie, ha szükséges, és ez a lehetőség amúgy is csak a gyerek nyolc hónapos koráig érvényes, utána az anya kénytelen a tápszerre átállni. Szerinte a szoptatásra való felkészítés sem megoldott, sok kisebb településen nincs megfelelő tájékoztatás, és a kórházakban is nagyon kevés az erre alkalmas személyzet. A szoptatási tanácsadó pedig 20 ezer forintot is elkérhet egy alkalomért.

Virágh Kitti a témában létrejött Facebook-csoportban készített egy felmérést, amelyre 226 anya válaszolt. A válaszokból kiderült, hogy 34 százalékuk a Beba Expertpro Ha Sensiduot, 24 százalék a Milumil Komfortot, 13 százalék pedig a Milumil AR Optimát veszi a gyerekének. A támogatás mértéke épp ezeknél a tápszereknél csökkent – hívta fel a minisztérium figyelmét Kitti, aki arra is rákérdezett, hol tart az a vizsgálat, amelyről Gulyás Gergely beszélt a július 6-ai kormányinfón, vagyis, hogy meg kell vizsgálni, van-e mód a magasabb támogatás visszaállítására, vagy az áremelkedés kompenzálására.

Megkerestünk két gyártót azzal, hogy elegendőnek vélik-e az általuk kért támogatáscsökkentést, továbbá elképzelhető-e, hogy esetleg további áremelést/támogatáscsökkentést kell kérniük, illetve folytatnak-e tárgyalást a kormánnyal. Válaszaikkal frissítjük cikkünket.