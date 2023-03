Bizonytalanság és káosz: nem világos, mi van azokkal a háziorvosokkal, akik ügyelni szeretnének, de nem írják alá a szerződésüket

El kell menni ügyelni, de lehetőség szerint ne írja alá az ügyeleti szerződést a háziorvos – hangzott a tanács a MOK elnökétől azok után, hogy kiderült: az új ügyeleti rendszert szervező mentőszolgálattal szerződést nem kötő háziorvosok komoly büntetésre számíthatnak.

Kincses Gyula egy szerdai, alapvetően az orvosok számára meghirdetett, de nyilvános online tájékoztatón arra kérte az alapellátókat, hogy a MOK segítségével szerveződjenek pertársaságokba és támadják meg a kényszerítést.

Csakhogy az nem világos, hogy azok, akik nem kötnek szerződést az Országos Mentőszolgálattal, de ügyelni szeretnének, ügyelhetnek-e az új rendszerben, ami eddig három megyében, Hajdú-Biharban, Győr-Mosonban és Szabolcs-Szatmár-Beregben működik.

Álmos Péter MOK-alelnök azt a tájékoztatást adta, hogy Győr-Mosonban alá kell írni az ügyelet vezetőjével a mentőállomáson azt, hogy az ügyelethez hozzájárul, de kaptak olyan információt is, hogy szerződés nélkül be sem engedhetik az orvost. Most viszont járási határozat van erről: mindenképpen meg kell jelenni, a szerződést viszont nem kötelező aláírni.

Kincses Gyula arra hívta fel a figyelmet, hogy ellentmondásokat a jogszabályok, alkalmazásuk nem konzekvens. “ Az egyik oldalról le van írva, hogy a háziorvos köteles az ügyeletben részt venni, de nincs meghatározva, hogy hogyan kell szerződést kötni ehhez, egyáltalán köteles-e szerződést kötni.”

A hivatkozott jogszabályban az áll, hogy ügyeleti ellátást vagy személyes közreműködőként, vagy a szolgálati jogviszony keretében lehet végezni. Ehelyett Győrben például a kórházzal kötöttek feladatellátási szerződést, ami intézményként se nem személyes közreműködő, se nem munkavállaló – mutatott rá a kreatív jogértelmezésre a MOK elnöke.

Az is jogszabályban van meghatározva, hogy az első ügyeleti nap előtt 15 nappal el kell készülniük a beosztásoknak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen nem készült – mutatott rá Álmos Péter egy újabb anomáliára.

A helyzet bizonytalanságát és kaotikusságát jelzi, hogy volt olyan, az online tájékoztatóhoz hozzászóló orvos, akik azt írta, nem osztották be szerződés nélkül ügyeletbe, más valaki egy másik megyéből viszont jelezte, őt beosztották szerződés nélkül is.

Kincses Gyula és Álmos Péter szerint is ezeket a szabályozási kérdéseket bírósági eljárásban lehet majd megvitatni.

Az már most látszik, hogy a háziorvosok többsége továbbra sem hajlandó aláírni az új ügyeleti szerződést. A mentőszolgálat adatai szerint Hajdú-Biharban 66-an, Győr-Moson-Sopronban 62-en, Szabolcsban 45-en írták alá az új szerződést, ami az OMSZ szerint nagyjából egyharmados arányt jelent, ám a 444 szerint a 2021-es orvoslétszám alapján Szabolcsban a 20 százalékot sem éri el. A gyermekorvosoknál Hajdú-Biharban nagyjából 40, Győr-Moson-Sopronban 30, Szabolcsban 20 százalék körül van az aláírók aránya.