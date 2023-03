Debrecen polgármestere az akkugyárügyről: A város vezetése számára mindig is fontos volt az emberek véleménye

– nyilatkozta Papp László debreceni polgármester az Indexnek. Papp elmondta, nem tartanak a népszavazástól, „a város vezetése számára mindig is fontos volt az emberek véleménye”. Népszavazás egyébként nem lesz, hiszen elutasították a debreceni akkumulátorgyár ellen beadott népszavazási kérdéseket.

Papp szerint az eddigi információk, amelyek a sajtóban megjelentek, valóban alkalmasak arra, hogy félelmet generáljanak az akkumulátorgyártással kapcsolatban.

Először a félrevezető, hamis, fals információkat kell helyre tenni, a debrecenieknek tisztán kell látniuk, hogy mi is az igazság az akkumulátorgyártással kapcsolatban és ezt követően lehet bármilyen döntést kezdeményezni. Tavaly novemberben volt egy helyi népszavazási kezdeményezés, amely átment a helyi választási bizottságon. Mi nem kommentáltuk azt sem, mint ahogy a mostani döntéseket sem. Az összes ellenzéki politikai párt vehette volna a fáradtságot, és elkezdhette volna az aláírásgyűjtést Debrecenben. Egyik sem tette meg, azok sem, akik most népszavazási kezdeményezéseket nyújtottak be. Ha ez akkor megtörténik, akkor már a népszavazás időpontját is kitűzhették volna