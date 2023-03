Sikeres lett Donáth Anna végrehajtási kérelme: bocsánatot kért tőle az Origo

De csak miután a bíróság erre kötelezte, és miután végrehajtókat küldtünk rájuk

– ezzel a megjegyzéssel osztotta meg a Momentum politikusa a saját Facebook oldalán a Telex Bocsánatot kért Donáth Annától az Origo című cikkét.

A portál szúrta ki, hogy a kormánypárti Origo elismerte: korábban valótlanul állította, hogy a Momentum politikusa zaklatott egy kiskorú lányt. Az Origo azután kényszerült bocsánatkérésre miután jogerős bírósági ítélet állapította meg, hogy valótlanságot állítottak Donáth Annáról még 2019-ben. Mivel az ítéletet sokáig nem teljesítették, Donáth Anna a héten már végrehajtókat is küldött. A politikus korábbi beszámolója alapján a február 14-ei ítéletben foglaltak szerint

törölniük kell a valótlanságot állító cikket,

bocsánatot kell kérniük

és a négymilliós sérelemdíjat is fizetniük kell.

A Telex emlékeztet: az Origón kívül a TV2 és a Ripostot kiadó Mediaworks ellen is ugyanebben a témában nyert pert Donáth, ezért hozzájuk is küldött végrehajtókat. Az Origo most eleget tett a bírósági döntésnek. A TV2 és a Ripost oldalain Donáth Anna nevére rákeresve egyelőre nem találni hasonló bocsánatkérést.