Két faluban inkább leülik a lógáspénzt a szülők

Egy borsodi faluban sokan azért kerülnek börtönbe, mert nem tudják kifizetni azt a pénzbüntetést, amit a gyermekeik igazolatlan órái miatt szabtak ki rájuk – ezt mutatja be a Szabad Európa Szabadon sorozatának Adósok börtöne című epizódja, amit a Telex szemlézett.

Az adást készítő Báthory Róbert elmondja, hogy tavaly szeptemberig Magyarországon több mint 3600 esetben összesen 105 millió forintra bírságolták a hatóságok a családokat azért, mert a gyerekeik nem járnak iskolába, vagy egyes órákról lógnak. Ennek az összegnek azonban csupán a 40 százalékát fizették be, vagyis a fennmaradó 74 millió forint bírságot le kellett ülniük.

A riportban szereplő gyerekek többsége a tornanádaskai Hadik Kastély iskolába jár, ami egy speciális iskola és nevelőotthonként is működik. A többiek az öt kilométerrel arrébb lévő bódvaszilasi iskolába járnak, ami ma már egy szegregált intézmény.

Az egyik megszólalót, Ficzu Andrásnét nemrég 100 ezer forint pénzbírsággal sújtották, mivel Gergő fia 40 igazolatlan órát gyűjtött össze. A Ficzu családnak azonban nem ez volt az első büntetése, 12 gyerekük van, akik annyit lógtak már az iskolából, hogy a szülőknek esélyük sem volt befizetni azt az összeget, így mindketten börtönbe vonultak.

Magyarországon szabálysértésnek minősül az, ha egy gyerek a kötelező óvodai vagy iskolai oktatási rendszerből igazolatlanul 30 napot hiányzik. Ilyenkor a szabálysértési hatóság pénzbírságot szabhat ki a szülőkre. Boros Ilona, a TASZ esélyegyenlőségi projektvezetője a riportban elmondja: Tornanádaskán és Bódvaszilason nagy hagyománya van annak, hogy ebben a két faluban leülik a szülők a gyerekeik igazolatlan hiányzásait. Már évekkel ezelőtt felfigyeltek az országban szinte egyedülálló szankcionálásra, ezért ombudsmani eljárást is kezdeményeztek 2017-ben. Boros Ilona egy olyan esetet is felelevenített, amikor egy kilencgyerekes anyukát börtönöztek be két hétre, ez idő alatt a gyerekek egyedül maradtak.

A teljes adás itt tekinthető meg: