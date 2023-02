Egy erdélyi polgármester szerint Orbán ad pénzt a Pannónia Szálló felújítására

Az erdélyi Szatmárnémetiben lévő Pannónia Szálló, új nevén Dacia Hotel épületét 2018-ban vásárolta meg a magyar állam tulajdonában lévő Manevi cég, amely akkor vállalta annak felújítását. Ez sokáig nem történt meg, most viszont a helyiek nagy örömére Orbán Viktor aláírta a helyreállításhoz szükséges pénz kiutalásáról szóló rendeletet.

Orbán Viktor miniszterelnök aláírta a Pannónia (Dacia) Hotel helyreállítási munkálatainak megkezdéséhez szükséges pénz kiutalásáról szóló rendeletet – közölte Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere a helyi városi rádióban. Ennek értelmében a munkálatok hamarosan elkezdődnek, hiszen az építési engedély és a kivitelező is megvan.

Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere nemrég találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, és emlékeztette őt a Dacia Hotel problémájára, hiszen a szatmáriak évek óta várnak a munkálatok megkezdésére. A PresaSM információi szerint az akkori megbeszélést követően a magyar miniszterelnök utasította egyik államtitkárát, hogy kezdjen el a Dacia Hotel-projekttel foglalkozni.

A Pannónia Szálló – mely a Partium egyik legfontosabb és legismertebb szecessziós épülete – 1902-ben nyitotta meg kapuit Szatmárnémeti régi főterén, és sokan a város jelképének tartják. 1995-ben privatizálták, és az akkori alkalmazottak tulajdonába került. 2007-ben Vasile Tantas román üzletember vásárolta meg 1,7 millió euróért, és vállalta, hogy felújítja és luxusszállodává alakítja. A beruházás azonban a válság miatt elmaradt.

Végül a szállót az Orbán-kormány évekkel ezelőtt, 2018-ban vásárolta meg a Manevi állami tulajdonú cégen keresztül. A vállalat 2019-től kezdve további erdélyi ingatlanokra tett szert: megvásárolta a Nagykároly városában lévő Albina Bank épületét, Máramarossziget városában a Korona Hotel épületét, 2021 májusában a zsibói Wesselényi-kastélyt. Hasonlóképpen a horvátországi Eszék városában is vettek egy ingatlant. A cégnek egyébként Szerbiában is van leányvállalata, de a Ján Kuciak Oknyomozó Központ (ICJK) egyelőre nem talált ottani épületvásárlásokra utaló nyomokat. (via Index.hu)