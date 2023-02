Rétvári Bence: Az adatok alapján jól működik az ügyeleti rendszer Hajdú-Biharban

Jól startolt az ügyeleti rendszer Hajdú-Bihar vármegyében az első napok adatai alapján – írja a parlament honlapjára kedden felkerült válaszában Rétvári Bence államtitkár, akit Komáromi Zoltán DK-s képviselő kérdezett az egészségügy átalakításával kapcsolatban.

Hajdú-Biharban másfél év tesztidőszak után február 1-jén indult az immár az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által koordinált ügyeleti rendszer: délután 4 és este 10 között háziorvos látja el a betegeket, este 10 és reggel 8 között pedig a mentőszolgálat.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pontos számokat is közölt válaszában.

Hajdú-Biharban egy átlagos hétköznapon naponta 42 beteget láttak el a 16 óra és másnap reggel 8 közötti ügyeleti időben. A délután 4 és este 10 közötti időszakban, amikor háziorvosok látják el az ügyeleti feladatokat, átlagosan 3,2 beteget kellett ellátniuk, 22 óra és másnap reggel 8 között átlagosan 1,2 beteg jutott egy ügyeleti helyszínre.

A hétvégi betegforgalom nagyobb volt: a teljes napi átlagforgalom 148 beteg volt, “ami megoszlott a telephelyek és a háziorvosi, illetve sürgősségi ügyeletek között, és jelentős terhelést sehol sem okozott” – írja válaszában az államtitkár.

A betegek jellemzően enyhe panaszok, tünetek miatt kértek ellátást, életmentő beavatkozásra nem volt szükség. Egy beteg volt, akit mentővel kellett kórházba szállítani.

Az új rendszer biztos segítséget jelent a betegeknek, és teljesíthető esetszámot a háziorvosoknak – szűrte le a számokból a következtetést az államtitkár, aki szerint csökkent a mentőhívások száma, és a kórházi sürgősségi osztályok felesleges betegbeáramlása is. Véleménye szerint az új rendszer a háziorvosokat is tehermentesíti majd, kevesebb lesz az éjszakai kiszállás is.

Részletezte az ügyeleti bérezést is:

a nem szakorvosok 7 ezer és 9 ezer forint közötti összeget kaphatnak óránként,

a szakorvosok pedig óránként 9 ezer és 11 ezer forint közötti összegről állíthatnak ki számlát.

A gyermek ügyeleti ellátással kapcsolatban Rétvári azt írta: jelenleg is folynak az egyeztetések a több városban kialakítandó gyermekügyeleti központról. Figyelembe veszik a betegforgalmi adatokat, és a gyermekgyógyász háziorvosok számát is.

Hajdú-Bihar után márciusban két másik vármegyében, Szabolcs-Szatmár-Beregben, illetve Győr-Moson-Sopronban is életbe lép az új ügyeleti rendszer. A tervek szerint 2023 decemberére Pest vármegyét, 2024 elején pedig Budapestet is bekapcsolják az új ellátási rendszerbe.

A Magyar Orvosi Kamara február 4-i küldöttközgyűlésén többek között arról döntöttek az orvosok, hogy az alapellátásban résztvevő felnőtt- és gyerekorvosokat arra buzdítják, ne írják alá a Mentőszolgálattal kötendő ügyeleti szerződésüket. Arra Rétvári Bence nem tért ki válaszában, hány Hajdú-Bihar vármegyei háziorvos írta alá a szerződést. Az OMSZ korábban azt közölte, hogy február 7-ig 48 felnőtt háziorvossal és 34 gyermek háziorvossal kötöttek ügyeleti szerződést a vármegyében.