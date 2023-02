Reptéri tartálykocsival ütközött és megsérült a Magyar Honvédség egyik Falconja az Egyesült Államokban

Február 1-jén az Egyesült Államokban szenvedett balesetet a Magyar Honvédség egyik Dassault Falcon 7x repülőgépe – tudta meg a 24.hu.

A 606-os lajstromjelű Falcon az Ohio állambeli Columbus repülőterén ütközött össze egy tartálykocsival.

Információnkat a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya megerősítette. A HM kérdésünkre azt közölte, hogy a gép felszálláshoz készülődött, amikor ütközött egy földi kiszolgáló járművel. A HM szerint a gép kisebb sérülést szenvedett, ám a baleset körülményeiről és a repülőgépet ért károkról nem árult el részleteket a tárca.

A Falcon február 1-jén repült az Egyesült Államokba a kecskeméti katonai repülőtérről, a látogatás azonban hosszúra nyúlt. A nyilvános repüléskövető oldalak adatai szerint a gép röviddel a landolás után újra mozogni kezdett, de felszállás helyett félreállították. A 606-os gép a helyszíni javítás után csak február 10-én térhetett vissza Magyarországra.

Időközben a honvédség másik Falconját is kiküldték a sérült magyar repülőhöz. A 607-es február 4-én, szombaton érkezett Columbusba, és csak 7-én, egy New York közelében beiktatott megálló után tért vissza Kecskemétre. Igyekeznie is kellett, mert ez a repülő vitte másnap Szijjártó Péter külügyminisztert a soproni kihelyezett kormányülés után Győrből Taskentbe, Üzbegisztán fővárosába.

A HM 2018-ban vásárolta meg a két business jet kategóriás Dassault Falcont, amelyek azóta két nagyobb, akár 140 utas befogadására is alkalmas Airbus 319-es társaságában Orbán Viktor miniszterelnök és a kormánytagok utazási igényeit elégítik ki. A Falconokat 2022-ben Szjjártó egymaga 110 alkalommal használta. A gépek piaci ára a beszerzés idején a darabonkénti 13 milliárd forintot is elérhette, a pontos vételi árat azonban a kormány nem hozta nyilvánosságra.

A 24.hu megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is, hogy megtudjuk, milyen céllal ment a Falcon Columbusba, válasz azonban onnan egyelőre nem érkezett.