Van olyan miniszter, akinek egyáltalán nincs pénztartaléka, Gyurcsány viszont milliárdos lett

Nem a bankbetétek éve volt a tavalyi a propaganda és a honvédelmi miniszter számára, egyiküknek durván, a másiknak némileg csökkent a vagyona, és egyáltalán nincs megtakarítása Varga Judit igazságügyi miniszternek. Orbán Viktor viszont tudott spórolni, 14 milliós megtakarítást vallott be, Gyurcsány Ferenc pénzvagyona pedig átlépte az egymilliárdos határt.

Novák Katalin ingatlanvagyona nem nőtt az elmúlt egy évben, a köztársasági elnök továbbra is felerészben birtokosa egy XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak és egy 90 négyzetméteres társasháznak. A XI. kerületben van egy kisebb lakása is, Szegeden pedig további három, amelyek 67, 166, illetve 174 négyzetméteresek. Novák banki számlakövetelése gyarapodott tavaly óta, 29 millió forintról 41 millióra nőtt, azaz átlagban havi egymilliót sikerült félretennie. A köztársasági elnökség mellett ingatlan-bérbeadásból van kisebb rendszeres jövedelme.

Az utóbbi három évben Orbán Viktor miniszterelnök egyáltalán nem tüntetett fel megtakarítást a vagyonnyilatkozatában (igaz, tavaly arról adott számot, hogy teljesen visszafizették a 2002-ben feleségével, Lévai Anikóval felvett 20 millió forintos jelzáloghitelt, amelyből egy évvel korábban még 882 ezer forint maradt), ám úgy fest, hogy a tavaly több mint a duplájára emelkedő fizetése megtette a hatását, és félre tudott tenni: ezúttal 14 millió forint megtakarítást vallott be, amelyet feleségével közös számlán tart.

A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter jelentősen növelte megtakarításait, de a szüleiven szemben fennálló tartozását továbbra sem egyenlítette ki. A minisztere pénzvagyona tavaly a 10 milliót sem érte el, idén viszont arról számolt be, hogy közel 3 milliója van értékpapírban, és 27 milliója a bankban. A szülei évekkel korábban 30 milliót adtak neki kölcsön.

Lázár János a budapesti és hódmezővásárhelyi lakása mellett immár 37 egyéb ingatlannal rendelkezik. Ezek nagy részét Hódmezővásárhely környékén található szántó, erdő és legelő területek teszik ki, de van egy közel kéthektáros szőlője Mádon is. Tavaly a szántóföldvagyonát bővítette két új, összesen 9 hektáros terület megvásárlásával és Mádon is terjeszkedett, megvett egy kisebb 3200 négyzetméteres legelővel kiegészített szőlőt. A minisztere a brit autókra esküszik, két, vadászatoknál különösen hasznos Land Rover Defender mellett egy Mini Cooper Cabrio-ja van. A miniszter készpénzállománya és bankbetétje megduplázódott tavalyhoz képest, jelenleg 28 millió forint. Megmaradt a 18 millió forint személyi kölcsöne, a 38,9 millió forint beruházási hitele és van 7,7 milliós lízingtartozása is, emellett a magánszemélyekkel szemben fennálló tartozása is nőtt 5 millióval, ez jelenleg 55 millió forint. Rendszeres fizetést a miniszteri és a parlamenti képviselői javadalmazás mellett Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítványtól és a Jövő Nemzedék Földje Alapítványtól kap a kuratóriumi tagi és elnöki posztokért. Tavaly ezekért havi bruttó 1 millió forintos illetve havi bruttó 950 ezer forintos különjövedelemről számolt be, a legfrissebb bevallásban azonban az összegek már nincsenek pontosan meghatározva, ahogy a földbérleti díjból származó bevételi sem.

Rogán Antal a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter vagyonbevallása szerint 24 millió forintot kapott tavaly havonta találmányhasznosítási díjként a Mobilsign Kft.-től. Előzőleg ennél többet, 408 millió forintot vallott be ezen a címen. Az igazán jelentős havi bevétel ellenére a megtakarításai tovább csökkentek: a tavalyelőtti 822 és a tavalyi 616 millió forinttal szemben ezúttal 245 millió forintról adott számot, miközben újabb ingatlan vagy nagy értékű ingóság vásárlásáról nem számolt be, így nem tudni, hogy mire költött, a magánszemélyekkel szemben fennálló tartozása pedig csak kétmillió forinttal, 15,9 millióra csökkent.

Fél év alatt némileg apadt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bankbetétje. A kormány új tagjaként a nyáron adott le először bevallást, amelyben akkor igazán impozáns pénzügyi háttérről, 1 milliárd forintos számlakövetelésről számolt be. A mostani bevallás szerint nyolc ingatlana nem gyarapodott, forintban lévő megtakarítása azonban 773 millióra csökkent, és a 86 milliós devizatartaléka is egymillió alá esett. Mindezek mellett van 100 millió forintnyi „más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése”, 50 milliója HOLD PB alapban, és 58 milliós banki tartozása. A korábbi Lexus márkájú autója már nincs meg. A tárcavezető négy cégben érdekelt. A legértékesebb közülük a London Capital Kft., amelyből részvényesként havi 5 millió forint feletti bruttó összeget tehet zsebre.

Varga Juditnak továbbra sem sikerült tartalékokat felhalmozni. Az igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozata szerint semmilyen megtakarítása sincs. Vagyontárgyai között egy 1993-as mesterhegedűt, egy 2017-ben vásárolt Yamaha pianínót, valamint egy 2018-ban vásárolt Volvot, sorol fel a budai, illetve balatonhenyei ingatlanjai mellett. A két ingatlan és az autó azonban csak felesben az övé.

Gulyás Gergely megszabadult banki adósságától, eltűnt a korábban rendszeresen feltüntetett 120 ezer svájci frankos hiteltartozása, és majdnem megduplázta nem túl magas megtakarításait. A miniszternek továbbra is két ingatlana van, és tavalyhoz képest, hogy a hitelintézeti számlakövetelése 7,6 millió forintról 13,4-re emelkedett.

Gyurcsány Ferenc vagyona átlépte az egy milliárdot, ami jelentős növekedés a tavaly bevallott 928 millió forinthoz képest. A DK-s politikusnak a vagyonnyilatkozat szerint a „más szerződés alapján fennálló követelése” meghaladja a 640 millió forintot, értékpapírban pedig 461 milliója van. Van viszont két komolyabb tartozása is, mégpedig egy 59 milliós banki hitel és egy 293 milliós értékpapír fedezetű hitel.