Pankotai Lili beperli volt iskoláját

Pankotai Lilit nem rúgták ki, maga döntött távozásáról, de szerinte volt iskolája mindent meg is tett ezért. A diáklány most a Telexnek azt mondta, pert indít, mert véleménynyilvánítása miatt megalázták a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumban, ahol pszichológiai hadviselést folytattak ellene, miközben a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) már látja, miként kellene működnie egy iskolának. A TASZ-szal közösen perel, mert megsértették személyiségi jogait.

Pankotai Lili példát akar mutatni a perrel. Azért döntött úgy, hogy jogi lépéseket tesz, mert elfogadhatatlan dolgok történtek vele, fel akarja hívni a figyelmet, hogy az iskolák, tankerületek sem engedhetnek meg maguknak mindent.

Zeller Judit, a TASZ jogi szakértője szerinte a pernek azért óriási a szimbolikus jelentősége, mert azt mutatja,

valahol meg kell húzni egy határt, eddig lehet a diákokat szívatni. (…) Most meg kell írni egy keresetet. Az időzítést próbáljuk úgy alakítani, hogy ha a diákoknak tanúskodniuk kell, akkor az olyan időpontban legyen, ami nem zavar be az érettségibe. (…) Az iskolát pereljük be úgy, hogy esetleg a fenntartót is be lehessen vonni majd. Tulajdonképpen az iskola volt az, ahol Lilit ezek az atrocitások érték, tehát az iskola sértette meg a jogait, de nyilván próbálunk rámutatni arra is, hogy egy iskola nagyon sokszor egy fenntartótól függ.