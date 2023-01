56 milliárdnyi turisztikai támogatást von vissza a kormány – Mészáros, Csányiék és Orbán volt minisztere is elesik a közpénztől

41 turisztikai fejlesztésre megítélt vissza nem térítendő támogatást von vissza a magyar állam, melyek értéke meghaladja az 56 milliárd forintot – tudta meg a 24.hu.

A Kisfaludy 2030 Zrt. által megküldött közérdekű adatokból kiderült, olyan nagyvállalkozók maradtak ki és cégek esnek el így az állami támogatástól, mint Csányi Sándor OTP-vezér, valamint több fontos kormányközeli üzletember, így Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos érdekeltsége, Garancsi István nagyvállalkozó és Hernádi Zsolt Mol-vezér közös cége. De nem jut hozzá a támogatáshoz Schmidt Mária és családja cége, valamint a jegybank elnök fiának, Matolcsy Ádám barátjának, Száraz István cége sem. (Miután az MTÜ megküldte lapunknak az adatigénylésünkre adott válaszát, honlapján közzé is tette azt, amit az Index szinte azonnal észre is vett.)

2020-ban a 24.hu számolt be először arról, hogy Mészáros Lőrinc szállodalánca a Hunguest Hotels 17,7 mil­liárd forint felújítási támogatást nyert 14 szállodájára. A közérdekű adatigénylésünkre kapott válaszból kiderül, hogy a cégtől 4 milliárdnyi támogatást visszavont az állam. Labossa Lajos a Hunguest kommunikációs igazgatója kérdésünkre elárulta, mely három szállodát érinti a visszahívott támogatás.

A Hunguest Hotel Aqua-Sol, Hunguest Hotel Freya, Hunguest Hotel Pelion esetében a projektek műszaki tartalmát felülvizsgáljuk, átütemezzük a munkálatokat és teljes mértékben saját forrásból fogjuk elindítani a fejlesztéseket

– írta Labossa.

A Hunguest a támogatásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy Magyarország történetének legnagyobb szállodafejlesztési programját menedzselik javarészt saját finanszírozás mellett, az összköltségvetés kevesebb mint harmada a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében elnyert állami támogatás, a projektek támogatási intenzitása 25-50% között mozog.

A Kisfaludy 2030 Zrt. tájékoztatása alapján nem kapja meg a megítélt csaknem 8,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást a Garancsi Istvánhoz, Csányi Sándor OTP-elnökhöz és Hernádi Zsolt Mol-főnökhöz köthető CDHT Hotel Projekt Kft. sem. A társaság a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésére kapta volna a hatalmas összeget, ráadásul úgy, hogy ugyanerre a projektre a három milliárdos cégének már korábban megítéltek 2,9 milliárd forintot. Levélben megkerestük a társaságot kérdéseinkkel, amelyben arról is érdeklődtünk, hogy az állami támogatás nélkül is végrehajtják-e a beruházást. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

A leggazdagabb magyarok listáján előkelő helyen szereplő milliárdosok Magyarország egyik legkülönlegesebb fekvésű építészeti örökségét, Habsburg József főherceg egykori nyári rezidenciáját újították volna fel a támogatásból a Tihanyi-félszigeten. Az 1924-25-ben épült, vízpartra néző, mediterrán hangulatú kastély a II. világháború után szállóként, majd az MSZMP üdülőjeként működött. Az ingatlant 2006-ban privatizálták.

A jelek szerint a Club Aligára szánt támogatást sem folyósítja az MTÜ, ugyanis a második legtöbb támogatást – 7,3 milliárd forintot – elnyert Hellnarik Hospitality projektjét is visszavonták a turisztikai ügynökség tájékoztatása szerint.

Megkerestük a céget kérdéseinkkel, ám egyelőre nem válaszoltak. Tavaly nyáron egyébként a Sonline írt arról, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal a korábban kiadott környezetvédelmi engedélyt visszavonta a Club Aliga fejlesztésére, elképzelhető, hogy ezzel a döntéssel áll összefüggésben a támogatás visszavonása.

Több mint 862 millió forint vissza nem térítendő támogatástól esik el a Kastélyszálló Kft. is, amely nem egészen egy évvel ezelőtt került a kormányközeli Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum Főigazgatója és családja érdekeltségébe. A társaságban Ungár Péter, az LMP társelnöke is tulajdonos. Őt is és a céget is kerestük kérdéseinkkel, Ungár visszahívást ígért az ügyben, ám végül a társaság válaszolt, közölték, a turisztikai ügynökség vonta vissza a támogatást, további kérdéseinkre nem adtak érdemi feleletet.

Az MTÜ nyilvántartása szerint nem jut hozzá csaknem 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatáshoz a Dunakanyar Turisztikai Kft. sem, amely Száraz István tulajdonában áll. Száraz a jegybank elnök fia, Matolcsy Ádám közeli jó barátjaként is ismert, cégei rendszeresen nyernek állami tendereken, kiváltképp a Magyar Nemzeti Bank közbeszerzésein. Őt is hiába kerestük kérdéseinkkel, egyelőre nem kaptunk választ tőle. Ő egyébként szintén sikeres volt már korábban a turisztikai ügynökségnél, balatoni panzióját 42 millió forinttal támogatták meg a Kisfaludy hotel-és panziófejlesztési programban.

Visszahívták a Badacsony Heritage Company Kft.-nek odaítélt 1,3 milliárdos támogatást is. A BHC egyik tulajdonosa Fellegi Tamás családi cége, a Willard Partners Zrt., ami a volt miniszter és fia, Fellegi Áron irányítása alatt áll. Fellegi Tamás Orbán Viktor kormányában 2010-től a fejlesztési miniszteri posztot töltötte be, de alig másfél év után lemondott. A másik, többségi résszel rendelkező tulajdonos a Promotheus Agency Bt., amely a korábbi szabolcsi Fidelitas-elnök, Petneházy Dávid érdekeltségébe tartozik. Egy 70 szobás hotel épült volna Badacsonytomajon, de egy badacsomytomaji novemberi testületi ülés jegyzőkönyvében már az szerepelt, hogy a beruházó eláll a fejlesztéstől. Petneházy Dávidnak még tavaly kérdéseket küldtünk a projekttel kapcsolatban, de kérdéseinkre azóta sem válaszolt.

Más balatoni projekteket is érint az állami döntés, az X. Center Irodaház Kft.-nek még évekkel ezelőtt döntöttek egy 1,7 milliárdos támogatásról, a balatonudvari golfkomplexumba egy ötcsillagos szálloda megépítését tervezték. A cég ügyvezetője akkor még Vagács András volt, tavaly április óta viszont Flesch Tamás viszi a céget. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a 24.hu-nak azt mondta,

lesz turisztikai fejlesztés, de saját tőkéből.

Viszont az öt csillagos szálloda tervét elvetették, szálláshelyfejlesztést viszont szeretnének megvalósítani.

Balatonbogláron két fejlesztést sem tudnak megvalósítani a visszavont támogatás miatt. Mészáros Miklós polgármestertől megtudtuk, hogy egyik meghiúsult beruházása a János-hegyi projekt, melyre közel 800 millió forintos egyedi támogatást nyert el Balatonboglár fideszes vezetésű önkormányzata. Az önkormányzat négy konzorciumi partnerrel dolgozott volna együtt, mind a négy a Légli-család cége. A polgármester telefonon elmondta, reménykednek abban, hogy ha egyszer majd újra fellendül a gazdaság, akkor megvalósíthatják ezt a projektet. Ugyanez a helyzet a boglári Buborék élményfürdő fejlesztésével is, az erre adott közel 450 milliós forrást szintén visszahívta az állam.

Debrecen megyei jogú várostól csaknem egymilliárdot vonnak el, szerintük csak ideiglenesen. A város azt közölte:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. között megkötött támogatói okirat módosításának értelmében a Kerekestelepi Fürdő fejlesztésére, valamint az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő attrakciófejlesztésére megítélt támogatási összeg módosult: a két projekt előkészítésére vonatkozó források rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó összeg viszont – az energiaválság okozta nehéz gazdasági helyzetre tekintettel – átütemezésre került az előkészítést követő évekre. Az önkormányzat az érintett beruházásokat továbbra is a Kisfaludy-program keretében kívánja megvalósítani.

Gyenesdiáson is meghiúsulhat egy szállodafejlesztés, miután a Gémtech Kft. tulajdonosának, Nagy Péternek a Pleasure 77 Kft. nevű cége is elesett az 1,7 milliárdos állami támogatástól. A fémipari vállalkozót szintén kerestük a tervezett luxusszálloda jövőjével kapcsolatban, de egyelőre nem kaptunk választ kérdéseinkre. Miután – ahogy az az alábbi felsorolásban is látszik – az MTÜ listájában csak a kedvezményezettek neve látszik, de a projektek megnevezése nem, így nem mindig könnyű megfejteni, hogy mely fejlesztés esett el a támogatástól. Több vállalkozásnak és önkormányzatnak is írtuk a tervezett beruházásokkal kapcsolatban, amint megérkeznek a válaszok, frissítjük cikkünket.