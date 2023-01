180 kilométer séta után megérkeztek Budapestre a tanárok

Szombaton ért véget a hatnapos Tudásmenet az oktatásért nevű hosszú vonulás, amelyben a résztvevők Miskolctól Budapestig összesen 180 kilométert gyalogoltak, hogy ezzel hívják fel a figyelmet az oktatás állapotára. A menet végül a Kölcsey Gimnáziumnál ért véget, ahol körülbelül ezer ember várta a menetelőket.

Hétfőn reggel a miskolci Herman Ottó Gimnáziumtól indultak, napi 30 kilométert gyalogoltak. A teljes távot öten sétálták le, de többen csatlakoztak be rövidebb szakaszokra is. A menetnek tagja volt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is.

Ma reggel Gödöllőről indultak el, és az Örs Vezér terén keresztül a Puskás Ferenc Stadiont is érintve mentek a Kölcsey Ferenc Gimnáziumhoz. Itt lejátszották Pintér Sándor decemberi beszédét, majd többen kifütyülték azt. Jelen voltak a korábbról már ismert papírmasé Pintér Sándor figurák is.