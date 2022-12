Kijött a rendelet, megemelték a tanárok bérét

10 százalékos pedagógusbéremelést tud megelőlegezni a kormány, amíg nem kapjuk meg a Magyarországnak járó forrásokat, közölte a Belügyminisztérium péntek este.

A további tervezett béremelés tehát már Brüsszeltől és a Magyarországnak járó uniós források érkezésétől függ.

– állítják. A pedagógusbéremeléseket érintő programok egyébként nincsenek befagyasztva az uniós pénzekből, ezt Gulyás Gergely és Navracsics Tibor is megerősítették korábban. Ezekhez a pénzekhez tehát most is hozzáférhetünk.

A kormány többször leszögezte, ahogy Magyarország megkapja a hazánknak járó uniós forrásokat, a rendszerváltás óta legnagyobb pedagógusbéremelés következhet. Ezért is fontos, hogy hamarosan megszülethetnek a hazánkat illető uniós forrásokról szóló megállapodások. A kormány terve, hogy a pedagógusok átlagbére 2025-re elérje a diplomás átlagbérek 80%-át. Amennyiben megérkeznek az uniós források, a mostani bérhez képest 2023-ban a mostani 10%-os béremelés helyett 21%-os, 2024-ben 25%-os, 2025-ben pedig 29-30 %-os lehet a pedagógusbéremelés mértéke. A pedagógusbéremelést egyedül a baloldal veszélyezteti azzal, hogy továbbra is meg akarja akadályozni, hogy hazánk megkapja a neki járó forrásokat.

– közölték. Hozzátették azt is, hogy a mostani 10 százalékos béremelés 143 146 ezer iskolai és óvodai pedagógust érint, és a kormány 67,6 milliárd forintot biztosít rá.

Ezzel párhuzamosan megjelent a Magyar Közlönyben is egy rendelet, amely a tanárok illetményéhez rendelt szakmai pótlékot emeli meg 20 százalékról 32 százalékra. Az erről rendelkező törvény módosult szövege ez lesz: