A II. kerület kezdeményezi, hogy a háziorvosokat kompenzálják a rezsiköltségek emelkedése miatt

Hosszas csörtével értük el, hogy jó eséllyel megkapjuk azokat a pénzeket, amik egyébként is járnának – olyan politikai tőkét felégetve, ami nemcsak az ország, de még az Orbán-kormány hatalmi szempontjából is hiányozni fog. Másrészt viszont, ha felengedik a még befagyasztott pénzeket is, az abból megvalósuló beruházások olcsóbbak lehetnek a valódi verseny élénkítése miatt. Na de mi lesz a tanárbérekkel? Első kézből podcast.