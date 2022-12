Felolvasták a köztévében a kirúgott tanárok névsorát

Méghozzá a momentumos Tompos Márton, igaz, eredetileg nem erről kérdezték.

Az unió és a magyar kormány közötti megállapodásról kérdezték az M1 reggeli műsorában Tompos Mártont, a Momentum frakcióvezető-helyettesét és szóvivőjét, aki azonban az oktatás kérdésére és a tanárok és diákok tiltakozására terelte a szót – szúrta ki a 444. Sőt, fel is olvasta a tiltakozásuk miatt kirúgott tanárok névsorát annak ellenére, hogy a műsorvezető igyekezett közbevágni.

Az M1 egyébként „Politico: Orbán győzelme a megállapodás!” címmel tette ki oldalára a Tompossal készült interjút, amelyben arról kérdezték a Momentum képviselőjét, hogy pártja is győzelemként értékeli-e az unóval kötött megállapodást. Tompos kockás ingben és Nincs tanár – nincs jövő feliratú pólóban ült be a stúdióba, és hamar eljutott a megállapodás kérdésétől a hazai oktatás helyzetéig.

Tompos a tanárok tiltakozásáról és az őket ért retorziókról beszélt, és amikor a műsorvezető bedobta a kormány által is sokszor hangoztatott érvet, miszerint a tanárok fizetését is az uniós forrásokból emelné a kormány, az ellenzéki képviselő elkezdte felolvasni a kirúgott tanárok névsorát. Utána még arról kapott kérdést, hogyha a Momentumnak olyan fontos a tanárok helyzete, a párt EP-képviselője, Cseh Katalin miért szavazta meg a magyar kormányt elítélő határozatot, ami hozzájárult a források zárolásához és a megállapodás elhúzódásához. Tompos szerint Cseh Katalin fő törekvése, hogy a magyar önkormányzatok és civil szervezetek a kormánytól függetlenül is hozzájuthassanak az uniós forrásokhoz.