786 millióból épül napelemes kiserőmű a szegedi stadionhoz

Energetikai fejlesztésre kapott még korábban 786 millió forintot a Szent Gellért Fórum. Ez nem más, mint a szegedi stadiont is magába foglaló, a Katolikus Egyházhoz tartozó sportkomplexum.

A támogatást a Palkovics László lemondásával november végén megszűnt Technológiai és Ipari Minisztérium nyújtotta. A támogatói megállapodásra tavaly augusztusban nyomták rá a pecsétet, és 2023 nyaráig folyósítják a teljes összeget, az azonban a tárca támogatási szerződéseit tartalmazó lista alapján nem volt nyilvánvaló, hogy mit is takar pontosan ebben az esetben az energetikai fejlesztés.

A Szegeder rákérdezett a támogatásra az egyházmegyénél. A Szeged-Csanádi Egyházmegye válaszul arról tájékoztatta a lapot, hogy az egyházmegyének ítélt támogatásból

fotovoltaikus kiserőmű kerül telepítésre.

Az egyházmegye tájékoztatása szerint a kivitelezéssel kapcsolatban a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A lap azt írja, hogy a sportkomplexum mellett jelenleg is nagy építkezés zajlik. Egy négycsillagos, 50 szobás sporthotel épül a Market Építő Zrt. kivitelezésében – a stadiont is ők építették – több mint 3,26 milliárd forintért. A közel 6000 négyzetméter alapterületet elfoglaló épület földszinttel és két emeleti szinttel fog rendelkezni, amelyhez egy 2500 négyzetméternél is nagyobb, közvetlen zöldterület fog tartozni.

Az egyházmegye által 2019-re megépíttetett Szent Gellért Fórum 13,4 milliárd forintba került, de energetikai szempontból így is voltak vele problémák. A létesítmény megkapta ugyan az ezüst energetikai minősítést, de csak késve, mivel – mint kiderült – a termálvizes fűtési rendszernél az olcsóbb, de nem megújulónak számító elfolyós megoldást alkalmazták, amit ráadásul alul is méreteztek. Így a stadion felesleges termálvizének elvezetését egy utólag megépített, 2,6 kilométeres vezeték segítségével tudták megoldani.